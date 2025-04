Környezetszennyezési adó

Tánczos Barna elmondta, hogy még nem tudni, milyen képlet alapján számolják ki ezt az adót, de várják a helyi önkormányzatok javaslatait, mert a behajtásuk a polgármesteri hivatalok hatáskörébe fog tartozni. A pénzügyminiszter korábban is emlékeztetett arra, hogy az országos helyreállítási terv (PNRR) előírja a károsanyag-kibocsátású járművekre kivetett szennyezési adó bevezetését. Mint mondta, az intézkedés célja, hogy azok, akik többet szennyeznek, többet is fizessenek, de figyelembe kell venni az emberek tűrőképességét és vásárlóerejét is.