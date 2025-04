Lapunk érdeklődésére Tóth-Birtan Csaba arról tájékoztatott, hogy miután a városi képviselő-testület még januárban elfogadta a beruházás újraszámolt költségeit, már csak az időjárástól függött, hogy a kivitelező folytatni tudja a tavaly elmaradt munkálatokat. Ezek egyike a 12-es országúttól és a Sepsi Arénától a város irányába húzódó egy kilométeres szakasznak a befejezése. Ez azért nem készülhetett el, mert az Árkos-patak medrének és az Olt gátjának megerősítése és magasítása zajlott – erre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem campusának megépítéséhez van szükség –, a bicikliúttal pedig meg kellett várni e munkálatok lezárását. A kerékpárút kivitelezője a múlt hónapban nekilátott a munkának, az út alapja elkészült, a szegélykövezést is elvégezték egészen a Sepsi Aréna mögötti területig, az aszfaltozás van hátra.

Az alpolgármester elmondta, hogy mivel az aszfaltkészítő állomások még nem indultak be, a kivitelezővel úgy egyeztek, hogy végigjárják a teljes kerékpárutat, azonosítják, hol van megsérülve a már elkészült burkolat, és mind az újonnan elkészült szakaszt, mind a sérült részeket egyszerre aszfaltozzák le. Az elmaradt egy kilométeren ugyanakkor még fel kell szerelni a védőkorlátokat, valamint a lámpaoszlopokat.

A tavaly kellett volna befejezni a két kis hidat is – a Debren-patak felettit, valamint az Olt-híd alattit, előbbi elkészült, ám utóbbinál meg kellett emelni a kerékpárutat, mert túl közel lett volna a gázvezetékhez, ezt most oldották meg. Tóth-Birtan Csaba szerint az említetteken kívül több kisebb javítanivaló is kerül, de amennyiben a kivitelező ezeket is megoldja, akkor május végére a teljes kerékpárút elkészülhet és fel lehet avatni.

Az Olt védőgátján futó hét kilométeres kerékpárút megépítésének költsége 17 millió lej körüli. Az út nagy részét a sepsiszentgyörgyiek már múlt évben használatba vehették.