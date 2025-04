A városatyák által jóváhagyott költségvetésben 84,13 millió lej bevételre számítanak, a kiadások pedig 89,33 millió lejre rúgnak. A bevételek és kiadások közötti különbséget a 2024. évi költségvetés megmaradt 5,19 millió lejes többletéből fedezik, amit a fejlesztésekre szánt fejezetbe utalnak.

Az összköltségvetésből az önkormányzat apparátusának működésére 30,51 millió lejt, fejlesztésekre 58,81 millió lejt fordítanak. A saját bevételekből és állami támogatásokból (szubvenciókból) 2,28 millió lejt hagytak jóvá a helyi önkormányzatnak alárendelt intézmények fenntartására, ebből a tanügyi intézményeknek 443,40 ezer lejt, a művelődési háznak 1,58 millió lejt és a Kárpátok Sportklubnak 260 ezer lejt.

Gyerő József polgármester a prioritásokról érdeklődésünkre elmondta: Kovásznán számos beruházás zajlik, melyeket részben állami, részben saját költségvetésből finanszíroznak. Utóbbiaknál az idén el szeretnék kezdeni és be is fejezni a munkát, például ilyen lenne a Penny előtti körforgalom.

Az idei esztendő egyik legnagyobb kihívása a már megkezdett beruházások folytatása, illetve lehetőség szerint ezek befejezése, hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve: kiemelt céljuk az uniós pályázatokon elnyert források felhasználása, például a központi tér felújítása és a sípálya feletti kilátó elkészítése, melyek megvalósítása folyamatban van.

„Idén a tervezés és a kivitelezés párhuzamosan zajlik: amit lehet, már most elkezdünk. Fontos, hogy a fejlesztés folyamatos és összehangolt legyen. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a nagy beruházásokhoz biztosítani tudjuk a szükséges erőforrásokat és a munkálatokat fennakadások nélkül lehessen elvégezni” – mondta a polgármester. Példaként hozta fel, hogy jelenleg zajlik az iskolafelújítás, „de különböző tűzvédelmi szempontok miatt felmerültek problémák, amelyeket meg kell oldanunk – akár további pénzforrásokat is mellé kell rendelni, hiszen menet közben a normatívák is változnak. Ugyanez a helyzet az önkormányzat épületének felújításával is” – tette hozzá.

„Az építőipari költségek növekedése miatt biztosítanunk kell a megfelelő elszámolásokat és forrásokat – sorolta a további gondokat a polgármester. – Aggályos lehet, hogy az állam képes lesz-e időben biztosítani a szükséges pénzügyi hozzájárulást, mert országos szinten is láthatóak gazdasági nehézségek. Ha a pénzek nem érkeznek meg időben, az a kivitelezők számára komoly gondot jelenthet, és egyes építkezések akár le is állhatnak. Ezt a helyzetet szeretnénk elkerülni... Jelenleg új pályázatokat nem nyújtunk be, az eddig benyújtottak még elbírálás alatt állnak. A hangsúly most a már az elnyert források hatékony felhasználásán és a megkezdett munkálatok lebonyolításán van. Fontos célunk, hogy minél több műszaki terv elkészüljön, és ezek alapján mielőbb elkezdjük vagy folytassuk a kivitelezést” – mondta a polgármester.