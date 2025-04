Külügyi egyeztetés után azonosították a tettest

Szijjártó Péter Facebook-oldalán emlékeztetett: ezen a héten két futballhoz kötődő incidens is érte a magyarokat Romániában: a két kolozsvári csapat mérkőzése után magyar fiatalokat bántalmaztak a város főterén, Csíkszeredában pedig folyamatosan magyarellenes skandálás hallatszott a Steaua vendégszereplésekor.

„Ezeket az incidenseket mi elfogadhatatlannak tartjuk és a lehető leghatározottabban elítéljük” – áll a miniszter bejegyzésében. Szijjártó Péter közölte, pénteken telefonon konzultált Emil Hurezeanu román külügyminiszterrel, akivel egyetértettek abban, hogy az ilyen eseteket komolyan kell venni és súlyuknak megfelelően kezelni. „A kollégám biztosított arról, hogy a román hatóságok mindent megtesznek az elkövetők kézre kerítése és megbüntetése érdekében” – írta a külügyminiszter. Hozzátette, egyetértettek abban is, hogy minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni az ilyen típusú cselekmények megismétlődését, és meg kell akadályozni azt is, hogy szélsőséges emberek és csoportosulások tönkretegyék a két ország egyre javuló kapcsolatait.

Pozsony után Kolozsvár

A Mi Hazánk alelnöke, Dócs Dávid a román nagykövet azonnali bekéretésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szombaton. Közleményében azt írta, Kolozsváron magyarságuk miatt támadtak meg román soviniszták egy 19 és egy 14 éves magyar fiatalt a városi rangadó után a település központi parkjában. Hozzátette, Pozsony után most Kolozsváron is vér fakadt a magyar szó miatt, és az indíték a pozsonyi esethez hasonlóan itt is az volt, hogy a sértettek magyarul beszéltek. Szerinte nagyon nem jó irány, ha az elszakított területen élő magyar közösségeket ismét támadások érik pusztán a származásuk vagy anyanyelvhasználatuk miatt. Addig kell elébe menni a hasonló eseteknek, amíg azok nem ismétlődnek meg újra – tette hozzá.

A Kolozsváron és Csíkszeredában történtekkel kapcsolatban nem nagyköveti, hanem rögtön külügyminiszteri szinten került sor lépésekre – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Mi Hazánk felszólítására. Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője válaszában kifejtette, hogy közvetlen a budapesti román nagykövet főnökéhez, Emil Hurezeanu külügyminiszterhez fordultak az incidensek kapcsán, aki biztosította őket arról, hogy a román hatóságok mindent megtesznek az elkövetők kézre kerítése és megbüntetése érdekében.

Azonosították a tettest

A rendőrség szombaton azonosította és 24 órára őrizetbe vette a férfit, aki a két kolozsvári futballcsapat mérkőzése után üveggel megdobott egy 19 éves magyar fiatalt, súlyos sérüléseket okozva – közölte szombaton a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság. A közlemény szerint az elkövető egy 38 éves kolozsvári férfi, aki beismerte tettét. A rendőrség szerint az eddigi vizsgálatok alapján az erőszakos cselekedetekben másik hét személy, 25 és 35 év közötti férfiak és egy 16 éves fiú érintett. Folytatják a vizsgálatokat, hogy megállapítsák, ők milyen mértékben vettek részt az agresszióban – írták. A Kolozs megyei rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: a lehető legnagyobb komolysággal kezeli az esetet az igazság kiderítése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében.

A Kolozsvári Bíróság ügyészsége 60 napos időtartamra elrendelte a bírósági felügyeletet a közrend és a köznyugalom megzavarása, testi sértés vagy más erőszakos cselekmény elkövetése miatt nyomozás alatt álló személy ellen – közölte tegnap sajtóközleményben a Kolozsvári Bíróság ügyészsége. A közlemény szerint miközben a férfi a Sétatéren haladt a Kolozsvári Universitatea és Kolozsvári CFR labdarúgó-mérkőzése után, felfigyelt a Kolozsvári CFR szurkolóinak egy csoportjára, és fizikai erőszakkal fenyegette meg őket. Ez után pedig több méteres távolságból egy üres sörösüveget dobott feléjük. Az üveg az áldozatot arca tájékán találta el, és olyan sérüléseket okozott, amelyek gyógyulásához 17–18 napos orvosi ellátásra van szükség – derül ki a kolozsvári törvényszéki orvostani intézet által kiállított igazságügyi orvosi igazolásból. A tettével a köznyugalmat és a közrendet is megzavarta, állapítják meg. „Ugyanakkor leszögezzük, az ügy bizonyítékaiból kiderült, hogy a fent leírt bűncselekmények elkövetésének indítéka a Kolozsvári Universitatea és Kolozsvári CFR labdarúgócsapatok szurkolói közötti rivalizálás volt, és nem a sértett személy etnikai hovatartozásával függött össze” – közölték az ügyészek.