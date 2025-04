Napelem-újrahasznosítás

Következő írásunk

A szombati székelyszentmiklósi Farkas Árpád-ünnepségnek több mozzanata is volt. Egyrészt a jelenlevők megemlékeztek születésének évfordulójáról, a költő halála óta eltelt években ugyanis hagyománnyá vált, hogy tisztelői a születése napjához legközelebbi hétvégén gyűlnek össze Székelyszentmiklóson. Másrészt pedig „hivatalosan” is bemutatkozott az újonnan létrehozott emlékegyesület: a tagok és Farkas Árpád-olvasók összefogásával két új objektumot is avatva, emléktáblát a nagyszülői házon és a költő életútját bemutató pannókat a templomkertben. Az ünnepséget a paplak kertjében megtartott szeretetvendégség zárta.