Hibát hibára halmoz, de maradna

Ez úgy hangzik, mintha egy felelős politikus mondaná, aki elkötelezte magát egy országprojekt néhány komoly célkitűzése mellett, és küzd azért, hogy belátható időn belül, azaz 2026 végéig el is végezze a maga munkáját – csakhogy távolról sem ez a helyzet: ahogy most állunk, Ciolacu távozása soha nem lesz esedékes.

A helyreállítási tervnek ugyanis legfeljebb egy részét tudja majd megvalósítani a kormány. Az Európai Bizottság éppen két hete közölte, hogy Románia több vállalását sem teljesítette, és az ezekhez kötött támogatásokat elveszíti, sőt, a kipipált „mérföldkövekért” is csak részleges kifizetéseket kap. Sok milliárd euró úszik el, mert nem törölték a speciális nyugdíjakat, mert késve vagy egyáltalán nem kezdődtek meg, esetleg csigalassúsággal haladnak azok a nagyberuházások, amelyeket 2026. augusztus 31-ig le kell zárni. Az már biztos, hogy az ígért 24 kórházból legtöbb 13 épülhet meg, azok is csak akkor, ha sikerül kitolni a határidőket. A többit hitelből kívánják megvalósítani, nyilatkozta Marcel Boloș európai alapokért felelős miniszter, akinek előző, pénzügyminiszteri megbízatása alatt a költségvetési hiány és az államadósság az egekbe szökött. Ciolacu gyakran hivatkozik a beruházások fokozott ütemére, de Adrian Negrescu gazdasági elemző szerint 21 hónappal a zárás előtt a 600-nál több reformintézkedéshez kötött helyreállítási terv alig 20 százaléka valósult meg, és az eddigiekből ítélve az 50 százalékot sem fogjuk elérni a következő 17 hónapban.

Az OECD-tagsághoz szükséges követelmények teljesítésével valamivel jobban állunk, a 25-ből 12 fejezetet már letudott a kormány, de a csatlakozás nincs határidőhöz kötve, tehát még sokáig elhúzódhat, már csak azért is, mert a „gazdagok klubjába” való felvételhez szintén strukturális reformokat, korrupcióellenes lépéseket kell eszközölni, és ezek a szociáldemokraták országlása alatt valahogy mindig elmaradnak vagy félrecsúsznak. Ha nem így lenne, akkor keveseket érdekelne Ciolacu félreállítása, hiszen egy jobb kormányzással elégedettebb lenne a lakosság, ugyanakkor kevesebb tápot kapnának a szélsőséges eszmék és azok terjesztői, akik szerint semmi szükségünk uniós pénzekre és elvekre. Nyilván kórházakra sem.

Egyébként ők meneszthetik leghamarabb az irántuk mindig, olykor cinkosan engedékeny kormányfőt, aki a belpolitikai kudarcai mellé most egy világraszóló külpolitikai baklövést is elkövetett Dragoş Sprînceană amerikai különmegbízottal. Rendes körülmények között ez a tisztségébe kerülne, de a zavaros hazai vizekben még van esélye a maradásra. Ha nem is addig, amíg szeretné.

Marcel Ciolacu egy OECD-csatlakozásnak szentelt rendezvényen. Fotó: gov.ro