Nem a legszerencsésebb versenyén van túl az ozsdolai Ördög Zoltán, aki az elmúlt hétvégén a magyar motokrosszbajnokság 2025-ös idényének ajkai nyitófordulóján állt rajthoz. A felső-háromszéki sportoló összesítésben az ötödik helyen zárta a viadalt. Második futama végén nagyot bukott, ám most már jól van, és abban reménykedik, hogy vasárnap részt vehet a román pontvadászat soron következő erőpróbáján.

A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a román motokrosszbajnokság hétvégi, Zernyestre betervezett futama, így a bukaresti Top Crossnak versenyző ozsdolai Ördög Zoltán vasárnap a magyar pontvadászat idénynyitó ajkai viadalán állt rajthoz. Sportolónk számára nagyon felemásra sikeredett a megmérettetés: a jól sikerült szombati edzésnap után vasárnap nehéz körülmények között versenyezve az első futamon a negyedikként intették le, a másodikon viszont egy nagy esés után nyolcadikként ért célba és összesítésben az ötödikként zárt.

„Szombaton jól ment az edzés, és az idő is kellemes volt. Vasárnapra nagyon leesett a hőmérséklet, erősen fújt a szél, a pálya olyan kemény lett, mint a beton, és csúszós is volt. Ilyen körülmények között vágtuk neki az első futamnak, amelyet Hugyecz Erik bukása miatt a tizedik körben piros zászlóval leállítottak. Az újraindítás után komoly csata zajlott, negyedik lettem. A rossz szervezés és sok programváltozás miatt a második futam nagyon későn indult, egy jó rajt után sokáig a harmadik helyen motoroztam. A vége előtt két körrel egy ugrató után nagyot estem, ledobott magáról a motor. Befejeztem a versenyt, majd kérésemre bevittek a kórházba, ahol elvégeztek egypár vizsgálatot, amiből kiderült, hogy zúzódásokon kívül nincs komolyabb bajom. Most sok pihenésre van szükségem, és remélem, ott lehetek a román pontvadászat soron következő, prundui erőpróbáján” – nyilatkozta Ördög Zoltán.

A végeredmény (MX1): 1. Zanócz Noel (magyar, Honda), 2. Szőke Márk János (magyar, Kawasaki), 3. Michael Lackner (osztrák, KTM)... 5. Ördög Zoltán (KTM).