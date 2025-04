Fejlesztik Sepsiszentgyörgy közműhálózatát

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. igazgatója jelezte, bár Sepsiszentgyörgyön kielégítő az ivóvíz-, esővíz- és szennyvízhálózatok általános állapota, fejlesztésekre a továbbiakban is szükség lesz: a város terjeszkedik, a közműhálózatot ennek megfelelően kell bővíteni, a megnövekedett vízigényhez igazodva pedig az elavult vezetékek és bizonyos elemek lecserélése is elkerülhetetlen.

Ami a tervezett munkálatokat illeti, a Közüzemek Rt. tájékoztatója szerint a Gát utcában új szennyvíz­átemelő állomást és nyomóvezetéket telepítenek, az itt élők ugyanis korábban többször panaszkodtak a visszaömlő szennyvíz miatt. A munkálat értéke 500 ezer lej. Elkészült a terv az Új és a Kút utca szennyvíz- és esővízvezetékeinek cseréjéhez, a kivitelezést tavasz végéig elkezdenék. Tervezik továbbá a Sylvester Lajos utca szennyvízvezetékének kiépítését is, ennek kapcsán időpontot nem közölt a szolgáltató, de jelezték: jelentős beruházásról van szó, csak a vezetékek beszerzési költsége – a kivitelezés nélkül – 700 ezer lej. Felújítják a Borvíz utca Sugásfürdő felőli végén található víztartályt is (erre becslések szerint 1 millió lejre lesz szükség), és lecserélik az Állomás és Olt negyedet összekötő szennyvízvezetéket is. A mintegy 800 ezer lejre becsült munkálat azért is sürgős, mert ez szállítja a szennyvizet nemcsak az érintett városrészekből, de a környező településekről is. Új vezetéket fektetnek le a Sajtó utcában is egy régi, acélból készült, több esetben is meghibásodott vezeték helyett. A munkálatok legkésőbb nyár elején itt is megkezdődnek. A sepsiszentgyörgyi vizes beruházások közül a legjelentősebb a Jókai Mór utcát érinti, ahol a csatornahálózat kiépítése mintegy 3,5 millió lejes befektetés révén valósul meg – derült ki a Közüzemek összesítőjéből.