Összesen tíz vádlottal szemben hozott különböző súlyosságú alapfokú ítéletet március 28-án a Kovászna Megyei Törvényszék két évvel ezelőtt elkövetett szexuális bűncselekmények, nemi erőszak és gyermekpornográfia tárgyában. A bűneset 2023 májusában keltett jelentős felháborodást Sepsiszentgyörgyön: két kiskorú fiú kihasználta egy szintén kiskorú lány ittas állapotát, egyikük megerőszakolta a védekezésre képtelen lányt, a másik biztatta, közben filmezte az aktust, a felvételt pedig egy videómegosztón tették közzé. A hatósági vizsgálat, valamint a per során a vádlottak köre tízre bővült, egy kivétellel bűnrészesség és gyermekpornográfia miatt kerültek bíróság elé.

A romániai bíróságok portálján közzétettek szerint a tíz vádlott közül nyolcan kiskorúak. Kiskorúval szemben elkövetett nemi erőszak vádja miatt csak egyiküket ítélték el, neki egy év hat hónapot kell javítóintézetben töltenie, amiből levonják az előzetes letartóztatásban és házi őrizetben töltött időszakot. Két további, szintén kiskorú vádlott esetében bűnrészességet állapítottak meg a nemi erőszak esetében, illetve mivel megosztották a videofelvételt, így a gyermekpornográfia bűncselekményéért is elítélték őket. Esetükben is a büntetés másfél év javítóintézetben, amiből levonják az előzetes letartóztatásban vagy házi őrizetben töltött időt.

További három kiskorút a bíróság ugyanazon cselekményekért talált bűnösnek, esetükben állandó hatósági felügyeletet rendeltek el hat hónapra, illetve távolságtartási kötelezettséget is elrendeltek a többi vádlottat, valamint az áldozatot illetően. Újabb két kiskorút gyermekpornográfia miatt ítélt szintén féléves hatósági felügyeletre, megfigyelésre a bíróság. Utóbbiak szintén megosztották a nemi erőszakról készült videofelvételeket.

A két nagykorú vádlottnál a bíróság bizonyítottnak ítélte a több rendben elkövetett gyermekpornográfia (a videó különböző dátumokon való megosztása) bűncselekményét, illetve egyikük esetében a nemi erőszak kapcsán a bűnpártolást is. Lévén nagykorúak, mindkettejüket felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték: két év hat hónap, illetve két év nyolc hónapra. Emellett eltiltották őket köztisztségek gyakorlásától három évig, utóbbi ítélet akkor alkalmazandó, ha nem tartják be a felfüggesztett börtönbüntetéskor kötelező szabályokat, és a büntetés letöltendőre változik. Esetükben is elrendelték a távolságtartási kötelezettséget a többi vádlottól, illetve az áldozattól.

A törvényszék helyt adott ugyanakkor az áldozat jogi képviselője által megfogalmazott kártérítési igény egy részének: a nemi erőszakot elkövető, illetve a gyermekpornográfia fő vádlottja, valamint az egyik bűnrészes esetében 15 ezer eurós kártérítést, egy esetben 10 ezer euró, míg a többieknél 3000 és 5000 euró közötti összegek kifizetését rendelve el a vádlottak (a kiskorúak esetében a jogi képviselőik, azaz a szüleik) kárára. Az ítélőszék fenntartotta továbbá az ügyészség által még 2023-ban elrendelt, a vádlottak és a jogi képviselőik ingó és ingatlan javaira vonatkozó zárolást a megítélt kártérítések törlesztésééig. A bírói döntés értelmében a perköltségek szintén a vádlottakat terhelik.

A törvényszék ítélete nem jogerős, a kihirdetéstől számított tíz napon belül megfellebbezhető. A bíróságok honlapján tegnap az szerepelt, hogy három fellebbezést már benyújtottak az alapfokú ítélet ellen. Lapunk az érintettek nevét nem közli, mivel nem közszereplők, az ítélet kivonata a bíróságok portálján ol­vasható.