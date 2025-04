A háromszéki alakulat több játékosát nélkülözte Ialomița megyében, mivel Márton Evelyn és Martina Stan behívót kapott a román juniorválogatottba, amely hétfőig Besztercén edzőtáborozik, ezenkívül Andreea Gheorghe vállsérülés, Ioana Abaza keresztszalag-szakadás miatt nem játszhatott. A hiányzók ellenére a Sepsi-SIC az első negyedórában tartotta a lépést tapasztaltabb ellenfelével, amely a folytatásban ellépett három góllal (9–6). Ezt követően is a Slobozia uralta a játékot, a zöld-fehér mezesek csak futottak az eredmény után, a szünetig nem is sikerült felzárkózniuk (14–11). Carmen Cartaș együttese remekül kezdte a második felvonást, a szervezettebb védekezésnek és a hatékonyabb támadásoknak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi csapat remek sorozattal rukkolt elő, a 38. percben pedig megérdemelten egyenlített (15–15), aztán Daria Lupișcă találatával a vezetést is átvette (18–19). Ezután kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, a házigazdáktól Marija Tasevska, míg a vendégektől Denis Pavel nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A hajrához közeledve a hazai gárda riválisa megingását kihasználva kétgólos előnyre tett szert, amelyet a hátralévő időben is megőrzött (27–25).

A-divízió, felsőházi rá­játszás, 8. forduló: CSM Unirea Slobozia–Sepsi-SIC 27–25 (14–11).

Slobozia, Andreea Nica Sportterem. Vezette: Ionuț Ghiță és Andrei Hodorogea. Slobozia: Săndulache – Toa­der 2, Marin 3 (3), Stanca 5, Tasevska 5, Soreanu 3, Șerban 2. Cserék: Dumanska (kapus), Nichitean 4, David 2, Vasile, Neagu, Dăscălete 1. Vezetőedző: Ion Ivan. Sepsi-SIC: Demeter – Damian, Pavel 9 (4), Rău, Banu 3, Bârlă, Bîță 7 (1). Cserék: Dediu, Andrei (kapusok), Lupișcă 5, Pintilescu, Ghinea, Solymosi, Constantinescu 1, Cîrs­tian. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 8, illetve 0 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 5/6.