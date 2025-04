Mint írták, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Maros megyei kirendeltsége „újabb jogi intézkedést hozott a város polgármesterével kapcsolatban”, és 60 napra eltiltotta hivatali teendőinek gyakorlásától. Soós Zoltán meg fogja fellebbezni a döntést – közölték. Az intézkedés érvényességi idejére a polgármesteri hivatal irányítását Kovács Mihály Levente RMDSZ-es alpolgármester veszi át.

Soós Zoltán Facebook-oldalán „nehezen érthetőnek” nevezte a döntést, mely szerinte azokat is érinti, akik megtisztelték bizalmukkal. Közölte, a DNA által most kifogásolt „tényeket” a bíróság már megvizsgálta, és nem talált kivetnivalót. „Most azonban újra előkerülnek, átértelmezve, új jelentést kapva, mintha ürügyként szolgálnának. Fájdalommal, de racionálisan is felmerül bennem a kérdés: vajon nem egy politikai döntéssel állunk szemben?” – fogalmazott videóüzenetében a polgármester. Aláhúzta, hogy „maradéktanul betartotta” a bíróság által megszabott feltételeket. „Ami most történik velem, azt mélységesen igazságtalannak tartom, és aláássa az igazságszolgáltatásba vetett bizalmamat is” – mondta Soós Zoltán, reményét fejezve ki, hogy a román igazságszolgáltatás is fel fogja ismerni, hogy jóhiszeműen járt el.

Marosvásárhely polgármesterét megvesztegetés elfogadásával gyanúsítja a korrupcióellenes ügyészség. A Maros megyei törvényszék 2024. december 10-én hatósági felügyeletet rendelt el ellene.

Soós Zoltán hétfőn este a Maszol hírportálnak úgy nyilatkozott: lejárt a 120 napos hatósági felügyelet, így az ügyészségnek „újabb korlátozással kellett előrukkolnia, amelynek egyértelmű politikai bosszúhadjárat íze van”. A döntés indoklását közlése szerint egy, a decemberi periratban szereplő bekezdés képezi, miszerint bűncselekményt követett el, amikor a rendőrségtől kikérte egy gépkocsinak a rendszámát. A jármű napokon keresztül parkolt a polgármester háza közelében, fotókat és videókat készített, ezt a helyzetet szerette volna tisztázni hét gyermek édesapjaként – mondta.

A DNA korrupcióval gyanúsítja Soós Zoltánt, aki az ügyészek szerint 2021–2024 között 1 009 764 lej értékben fogadott el műtárgyakat egy üzletembertől cserébe azért, hogy a városháza közbeszerzési szerződéseket kössön az illető cégével és időben fizessen. A DNA szerint az ügyben gyanúsítottként szereplő üzletember cégével közterek és a csatornarendszer karbantartására, illetve infrastrukturális beruházások kivitelezésére kötött szerződést a városháza.

A DNA szerint 2022. november 25-én Soós Zoltán egy általa ellenőrzött egyesületen keresztül további 30 ezer lej értékű, szponzori szerződés formájában kifizetett vesztegetést fogadott el az üzletember egyik vállalkozásától, annak ellentételezéseként, hogy a polgármesteri hivatal kilenc alkalommal együttesen 275 355 lej értékű beszerzési szerződést kötött az illető céggel.