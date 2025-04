Elindult a Szülőföldön Magyarul program

Elindult tegnap a Szülőföldön Magyarul program; az oktatási, nevelési, hallgatói, tankönyv- és taneszköz-támogatásra május 8-ig lehet jelentkezni a mipont.hu felületen – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tegnap Budapesten. A külhoni magyarok magyar nyelvű oktatásának támogatása a magyarság megmaradásának a biztosítéka, amely segíti magyar családok és gyermekek szülőföldön való boldogulását is – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár ismertetése szerint keddtől lehet regisztrálni a programban nevelési, oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatásra, valamint hallgatói támogatásra. Az idei tanévben is a hozzájárulás összege bruttó 100 ezer forint gyermekenként vagy hallgatónként. Ez az összeg az adott tanévre egy alkalommal igényelhető – tette hozzá.

Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, horvátországi és muravidéki óvodások, általános és középiskolások, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók részesülhetnek a támogatásban, akik szülőföldjükön magyar nyelvű oktatásban, magyar nyelvű nevelésben vesznek részt. A programra a gyerekeket a szülők, míg a főiskolai és egyetemi hallgatók saját magukat regisztrálhatják – hívta fel a figyelmet.

Az államtitkár szerint a program üzenete, hogy a minőségi anyanyelvi oktatásnak a magyar megmaradás szempontjából nincs alternatívája. Közölte, hisznek az erős közösségekben, a minőségi oktatásban, és ezért tarják fontosnak, hogy a külhoni magyar gyermekeket az oktatásukban, a magyarságukban és a közösségtudatukban támogassák. „A külhoni magyar családok, az oktatásban részt vevő diákok az idei évben is számíthatnak Magyarország kormányára” – hangoztatta Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság 2010 óta kiemelten támogatja a magyar nyelvű oktatást a délutáni iskolákban, normál tanrendben működő magyar nyelvű bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatásban.

Csáky Csongor, a programot lebonyolító Rákóczi Szövetség elnöke hangsúlyozta: a nemzetpolitika egyik legfontosabb programja nagy összefogással valósul meg. Ismertetése szerint az idei kérelmek is csak elektronikusan, a mipont.hu felületen igényelhetők egy hónapon keresztül. A digitalizációnak köszönhetően jelentősen egyszerűsödik a rendszer. A tavaly regisztráltaknak a támogatási kérelem benyújtása néhány perc alatt elvégezhető, nem kell feltölteni újra a dokumentumokat és adatokat. Mint mondta, az új igénylők azok lesznek, akiknek gyermekük most lép be az oktatási hálózatba. A mipont.hu felületen a bejelentkezés után a főoldal alján oktatóvideók is elérhetőek, továbbá chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a kérelmezőket – jegyezte meg. Csáky Csongor beszélt arról is, hogy a digitális térbe való átállással sikerült a program résztvevőinek számát növelni: tavaly több mint 237 ezer kérelem érkezett, ebből több mint 227 ezer kérelem kapott pozitív elbíráslást.

Tudnivalók az igényléshez

Az elmúlt évhez hasonlóan az oktatási, nevelési, hallgatói, tankönyv- és taneszköz-támogatás idén is elektronikusan, a mipont.hu webfelületen igényelhető április 8. – május 8. között – tájékoztatott Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön Magyarul program koordinátora. Az igénylés digitális leadása után az adatlapot ki kell nyomtatni, aláírni, és eljuttatni ahhoz az oktatási intézményhez, ahol a kedvezményezett iskolába, óvodába jár. Az adatlap alsó, levágható részét meg kell őrizni a támogatás kifizetéséig, ezzel igazolható annak leadása – hívták fel a figyelmet. Az egyetemisták idén is postán juttatják el aláírt adatlapjukat és igazolásukat a felhívásban megadott postacímre. A jogosultsági kritériumok nem változtak: a megengedett hiányzások száma legtöbb 30 az első három modulban.

Az OTP Bank Romániából való kivonulása miatt változás az előző évekhez képest, hogy az idei igénylésben kötelező megadni egy bankszámlaszámot, ahova majd a támogatás összege érkezik. A bankszámlaszám tulajdonosa nem kötelező, hogy a törvényes képviselő legyen, lehet bárki. A bankszámlaszám igazolására kötelező feltölteni egy banki bizonylatot vagy számlakivonatot, amely tartalmazza a számlatulajdonos nevét és a számlaszámot IBAN formátumban. Kiemelték, a támogatás csakis arra a számlaszámra kerül kifizetésre, amelyet az igényléshez feltöltöttek, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

A kötelezően feltöltendő dokumentumok között szerepel a személyi igazolvány hátoldala. Erre azért van szükség egyrészt, mert sok esetben az igénylők rendelkeznek ideiglenes lakcímmel (flotant), másrészt az új típusú, digitális személyi igazolványok kétoldalúak. Aki tavaly igényelte már a támogatást, annak az idén csak a személyi igazolvány hátoldalát kell új dokumentumként feltöltenie, amennyiben a személyi még érvényes.

A támogatások kifizetéséig figyelemmel kell követni a mipont.hu felületen megadott e-mail-cím beérkező leveleit és a mipont.hu felületen létrehozott fiókot, ugyanis minden esetleges értesítés ide érkezik. A hiánypótlások kezelése és minden egyéb értesítés követése kizárólag az igénylő feladata – tájékoztatott a programkoordinátor.