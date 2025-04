Két-két kihagyott támadás után rákapcsolt a házigazda aradi csapat, amely Podar és Animam kosarainak köszönhetően az 5. percben már öt ponttal vezetett (10–5). A szentgyörgyi lányok nehezen rázódtak bele a mérkőzésbe, és hátrányuk gyorsan tízpontosra nőtt (15–5). A folytatásban is a Maros-partiak irányították a küzdelmet, az első negyed pedig 25–17-es állásnál ért véget. A második szakaszban a kiélezett csata ellenére támadásról támadásra javult a mieink játéka, így a zöld-fehérek egyre közelebb kerültek vendéglátóikhoz. Ehhez kellett Robinson két és Gereben egy triplája is, ám a négy büntetőt is kihagyó Johnson és a kispadról csereként beálló Mérész is kivette részét a pontgyártásból. A nagyszünetre hárompontosra apadt az aradi előny (41–38), emiatt a következő két játékrész is sok izgalmat ígért.

A harmadik tíz percet egy triplapárbaj vezette fel, amelyet a hazaiak nyertek, és ezzel is jelezték, hogy ma győztesen hagyják el a pályát (47–41). Ezt követően egyre jobban játszottak az aradi lányok, de a zöld-fehérek tudták tartani velük a lépést, és 60–55-ös eredményről indult az utolsó negyed. Ennek az elején Sladjan Ivić tanítványai összehoztak egy 11–0-s részsikert, így eldőlni látszott az elődöntő második felvonása (71–55). A hullámzó teljesítménnyel előrukkoló sepsiszentgyörgyi együttes nem találta az ellenszert az Aradi FCC kiváló szerdai szereplésére, ezáltal csapatunk végül 84–71-re kikapott. A mérkőzés legeredményesebbje a határ mentiektől Animam, a háromszékiektől Robinson volt 21–21 ponttal, ráadásul az aradiak beállója 13 lepattanóval a tarsolyában, dupla duplával zárta a találkozót.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, elődöntő – 2. mérkőzés: Aradi FCC–Sepsi-SIC 84–71 (25–17, 16–21, 19–17, 24–16).

Arad, Victoria Sportcsarnok. Mintegy 700 néző. Vezette: Alin Faur, Bogdan Podar, Szőcs Janka. Aradi FCC: Panait 12/6, Podar 6, Živković 16/9, Mititelu 7/3, Animam 21–Jovančević 3, Negru, Ciotir, Doba, Svetlikova 4, Fota, Dickey 15/12. Edző: Sladjan Ivić. Sepsi-SIC: Gereben 16/12, Armanu 3/3, Cătinean 6, Robinson 21/9, Johnson 14–Mikes 6/6, Belegante, Nemes, Mérész 5, Toma. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Mérész (39.).