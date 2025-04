A házigazdák aktívabbak voltak támadásban, már a 2. percben veszélyeztettek, ekkor Yassine Zakir löketét bravúrral védte Simon Máté, aki nem sokkal később Georgian Honciu szabadrúgását is hárította. Jobban játszott a bukaresti csapat, a vendégek inkább hosszú indításokkal próbálkoztak, azonban a 38. percben így is közel jártak a vezetés megszerzéséhez, viszont Jozef Dolný beadásánál Babati Benjamin közelről fölé fejelt. A második félidőben is a fővárosi együttes birtokolta többet a labdát, beszorította ellenfelét, a 69. percben Christ Kouadio keresztléc alá tartó lövését a székelyföldi hálóőr szögletre mentette, a folytatásban Alexandru Irimia lehetőségét öklözte ki, ezt követően pedig Dragoș Huiban ismétlését ölelte magához. A játék képével ellentétben a hajrában váratlanul a piros-fekete mezesek kerültek előnybe, a 88. percben Alexander Torvund két védőt kicselezve 20 méterről estében a jobb alsóba gurított (0–1). A hátralévő időben nem változott az eredmény, így az FK Csíkszereda továbbra is magabiztosan vezeti a felsőházi rájátszást. A Hargita megyei gárda legközelebb hazai környezetben játszik, vasárnap 13.30-tól a Resicabányai CSM alakulatát fogadja a negyedik fordulóban.

Eredmény, 2. Liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló: FC Metaloglobus Bukarest–FK Csíkszereda 0–1 (gólszerző: Alexander Torvund 88.). (miska)