Totális vámháború zajlik

Kína ellentámadásban

Kína bejelentette, hogy április 10-től 34 százalékról 84 százalékra emeli az Egyesült Államokból származó termékekre kivetett vámokat, válaszul a washingtoni kormány legújabb, hasonló mértékű intézkedésére – áll az MTI tudósításában. Peking szerint az amerikai döntés súlyosan sérti Kína törvényes jogait, és aláássa a nemzetközi kereskedelmi szabályrendszert. Peking az amerikai importvámokra válaszul panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO), és több amerikai vállalatot is szankciókkal sújtott.

A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint tizenkét amerikai entitást felvettek az exportellenőrzési listára, megtiltva számukra a kettős felhasználású termékek kivitelét. Hat további vállalatot a megbízhatatlan szervezetek listájára helyeztek, megtiltva számukra a kínai import- és exporttevékenységet, valamint az új beruházásokat. A minisztérium egyértelművé tette: az Egyesült Államok intézkedései szerinte sértik a WTO szabályait, és Kína határozottan meg fogja védeni gazdasági érdekeit. Kedden a kínai kereskedelmi tárca azt közölte, hogy Kína „a végsőkig harcolni fog” érdekeiért az Egyesült Államokkal szemben, és további ellenintézkedéseket vezet be, amennyiben Donald Trump amerikai elnök beváltja fenyegetését az újabb 50 százalékos vám­emeléssel.

Amerika nem hátrál meg

Az Egyesült Államok tárgyalásokban reménykedik Kínával, de nem hátrál meg a vámokról szóló vitában – hangoztatta Scott Bessent pénzügyminiszter tegnap, reagálva az újabb vámemelést jelentő kínai válaszlépésre. A Trump-adminisztráció vámokról szóló tárgyalásokért is megbízott tagja a Fox Business gazdasági hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy Kína csak veszíthet azon, ha a megtorlás taktikájához folyamodik az amerikai vámokkal szemben. Scott Bessent arra reagált, hogy a kínai kormány közölte, a korábban bejelentett 34-ről 84 százalékra emeli az Egyesült Államokból érkező áruk vámtételét már a héten.

Az amerikai vám több elemből áll össze. Tartalmazza a – februárban életbe lépett – 25 százalékos vámot a kábítószer-kereskedelem elleni elégtelen kínai fellépése miatt, emellett 34 százalékos vámtétel szerepel Kínára az elnök átfogó viszonossági vámrendszerében. Donald Trump további 50 százalékos büntető vámot jelentett be azután, hogy Kína a hétvégén szintén 34 százalékos pótlólagos vámot helyezett kilátásba az amerikai termékekre.

A pénzügyminiszter sajnálatosnak nevezte, hogy a pekingi kormány nem hajlandó a tárgyalásra, aminek szükségességét azzal támasztotta alá, hogy Kína „a legsúlyosabb megsértője a nemzetközi kereskedelmi rendszernek”. „Az övék a legkiegyensúlyozatlanabb gazdaság a modern világ történetében” – fogalmazott, utalva arra, hogy a kínai gazdaság a kivitelre épül, és az exporthoz képest alacsony az import. Scott Bessent hozzátette ugyanakkor, hogy egy ilyen háborúnak nincs győztese.

Az amerikai vámok indokolatlanok

Az Európai Unió tagállamai megszavazták az Európai Bizottságnak az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi ellenintézkedések bevezetésére vonatkozó javaslatát – tájékoztatott az uniós bizottság tegnap. A tagállamok közül Magyarország ellenezte az uniós döntést. A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság javaslata az Egyesült Államok azon márciusi döntésére reagálva született, amellyel Washington vámokat vetett ki az EU-ból származó acél és alumínium behozatalára. Az EU megítélése szerint az amerikai vámok indokolatlanok és károsak, és gazdasági károkat okoznak nemcsak a két félnek, hanem a világgazdaság egészének is – húzták alá. Ezzel kapcsolatban közölték: az EU egyértelműen kinyilvánította, hogy előnyben részesítené az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásos megoldásokat, melyek – mint kiemelték – kiegyensúlyozottak, igazságosak és kölcsönösen előnyösek lennének.

Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, valamint Maroš Šefčovič kereskedelmi és gazdasági biztonságért felelős uniós biztos többször is személyes megbeszélést folytatott az amerikai kormányzat magas rangú képviselőivel az elmúlt hónapok során. Ez is mutatja, hogy az EU elkötelezett amellett, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államok kormányával – emelték ki. A tagállamok tegnapi jóváhagyása az ellenintézkedések bevezetésére vonatkozóan azt jelenti, hogy – amint az Európai Bizottság belső eljárásai lezárulnak, és a végrehajtási határozatot közzétették – az ellenintézkedések hatályba lépnek. Az illetékek beszedése április 15-től kezdődik.

Esnek a tőzsdék

Meredeken esnek a tőzsdék azóta, hogy Donald Trump az elmúlt héten új vámtarifákat jelentett be az Egyesült Államok kereskedelmi partnereire, bár hétfőn és kedden megnyugodtak a piacok, mert a befektetők reménykedtek abban, hogy enyhítés történik, azonban tegnap Kínát 104 százalékos vámmal sújtotta az amerikai elnök, emellett a gyógyszerszektort is jelentős vámmal fenyegette meg − írta a Portfolióra hivatkozva az Index.hu. Az újabb bejelentések miatt a tőzsdék ismét eséssel reagáltak, az amerikai indexek már kedd este zuhantak, tegnap reggel pedig Ázsiában is esés következett be, köztük a japán tőzsdén, de a dél-koreai index húszszázalékos mínusszal reagált. Az európai tőzsdék 2–3 százalékos eséssel nyitottak a tegnap.

Donald Trump amerikai elnök keddi beszédében foglalkozott a vámháborúval. Trump a washingtoni Republikánus Nemzeti Bizottság vacsoráján tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy a vámháború kirobbantása után a világ országainak vezetői „meghalnak azért, hogy alkut kössenek és a seggemet csókolják”.