Megkönnyítik a benevezést és telivérfutamot is szerveznek az idei, sorrendben a 14. Székely Vágtán, amelyre június 20–22-e között kerül sor az eresztevényi Óriáspince-tetőn; ez alkalomra a Háromszéki magyarok emlékhelye is megújul. A kulturális programban fotókiállítással és kisszínpadi produkciókkal várják a közönséget, a rendezvény záróeseménye pedig A szabadság vándorai című musical lesz.

A nagyszabású rendezvényt Sztakics Éva Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület elnöke, Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója, valamint Dancs Zsolt producer ismertette a vadászati múzeumban tartott sajtótájékoztatón. Elmondásuk szerint több újdonsággal és bevált programokkal is készülnek.

Idén elmarad a Góbé olimpia, de a Kishuszár vágta, a Székely Vágta és a Góbé futam mellett most először indítanak telivérfutamot is Góbé plusz néven, ha lesz elég benevező. A Nemzeti Vágtára továbbra is csak a Székely Vágta győztesei mennek, újdonság viszont, hogy eltörölték a több önkormányzat által sokallott nevezési díjat (magyarán ingyenesen lehet versenybe szállni), és hogy két önkormányzat közösen is indíthat egy lovat (ezt szintén a magas költségekre hivatkozva kérték, és a Nemzeti Vágta szervezői jóváhagyták). Az nem változik, hogy az állatorvosi vizsgán átmenő lovak gazdái 1500 lejes támogatást kapnak. A benevezési időszak április 7-én rajtolt.

Számos lovas esemény lesz a versenyeken kívül is: a lovassportok népszerűsítésére bemutatkozási lehetőséget kapnak a környékbeli lovardák, lesz díjugratás és más ügyességi bemutatók, hagyományőrző, illetve gyermekprogramok; huszárokat az egész Kárpát-medencéből várnak.

A kulturális események egyik helyszíne a tavaly felállított és jól vizsgázott kisszínpad lesz, a csodálatos adottságú, természetes amfiteátrummal rendelkező nagyszínpadon pedig a budapesti Nemzeti Lovas Színház már ideszokott művészei Kerényi Miklós rendezésében 18 betanított lóval adják elő a Demjén Ferenc-dalokra épülő, A szabadság vándorai című musicalt. Fellép a vágtán Tóth Abigél sepsiszentgyörgyi volt Megasztár-döntős is, és gyermekkoncertek is lesznek.

A művészetek jegyében egy fotóművészeti versenyt is meghirdetnek, az Óriáspince-tetővel kapcsolatos alkotásokat szintén mától lehet beküldeni. A 30 legjobb fotót a helyszínen is kiállítják, illetve kivetítik, a legjobbakat természetesen díjazzák is. Zsűrizni a TransNatura természetfotós klub tagjai fognak.

Maga a helyszín is felfrissül az idén: a Vadon Egyesület által elnyert támogatásból a háromszéki magyarok 2007-ben avatott emlékparkjában a szükséges javításokon kívül több újdonságot is felszerelnek. Újragyepesítik, lánccal körbekerítik a jurtában levő dombot (és lépcsőt építenek a feljáráshoz), rendbe teszik a kövek feliratait és a hozzájuk vezető lángnyelveket, megerősítik, lekezelik és QR-kódos, háromnyelvű idegenvezető táblákkal szerelik fel a történelmi kapukat, a kikopott cölöpök helyett kökénybokrokat ültetnek kerítésnek, és egy terepasztalt is kihelyeznek, amely szintén QR-kódokkal mutatja be az Óriáspince-tetőről látható teljes panorámát.