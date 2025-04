Victor Ponta tegnap magyarázkodni kényszerült, miután szerdán egy podcastbeszélgetés meghívottjaként mesélt erről. Elmondta, szerb állampolgársága is van, amelyet azért kapott a szerb államfőtől, mivel 2014-ben kormányfőként segített megmenteni Belgrádot a dunai árvíz idején. A politikus azt mondta, kormányfőként utasította az illetékes hatóságokat, nyissák meg a Vaskapu gátját, így a Dunán levonuló árhullám a szerb főváros helyett csupán egy külvárost árasztott el. Döntése nyomán ellenben romániai falvak kerültek víz alá, de állítása szerint ezek lakóit időben kimenekítették, és kártérítésben is részesítették őket az elszenvedett anyagi károk miatt. Azt is elmondta, hogy az akkori döntésről a sajtónak sem volt tudomása.

Ponta kijelentései nagy felháborodást keltettek a politikusok körében, akik azzal vádolják a magát szuverenistának valló államfőjelöltet, hogy fontosabb volt számára a szerb főváros megmentése, mint a román településeké. Marcel Ciolacu tegnap Facebook-oldalán úgy értékelt: kormányfőként olykor „nehezen megmagyarázható döntéseket” is kell hozni, majd visszalépésre szólította fel a független jelöltet. Hangsúlyozta: egy kormányfőnek a saját népét és országát kell védenie, és nem szabad eltitkolnia döntéseit választói elől.

Sorin Grindeanu közlekedési miniszter is úgy értékelte közösségi oldalán: a legjobb megoldás a románok és Románia számára az lenne, ha a független jelölt visszalépne az államelnöki versenyből.

Vlad Gheorghe, a DREPT Párt elnöke bejelentette, hogy árulás miatt panaszt nyújt be a legfelsőbb bírósághoz Victor Ponta és cinkosai ellen a 2014-es tetteik miatt.

Nicușor Dan független államfőjelölt azt kérte Marcel Ciolacutól, hogy oldja fel a vonatkozó dokumentumok titkosítását, mivel a románoknak jogukban áll tudni, mi állt az akkori kormányfő döntésének hátterében.

Victor Ponta a közösségi oldalán tegnap közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „románként és keresztényként” az emberi életet tartja a legfontosabbnak, és román oldalon nem voltak életveszélyben emberek, miközben Szerbiában igen. Felidézte, hogy 2014-ben súlyos árvizek voltak Európában, amelyek számos emberéletet követeltek.