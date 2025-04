Kisbaconban barangoltunk

A négykerekű jármű gyorsan repítette a jókedvű vándorokat kedvenc mesemondójuk faluja felé. Kisbaconban, Elek apó házában megilletődve hallgatták Bíró Béla tanár bácsit, aki lelkesen magyarázta, mutatta a Mari-lak kincseit, gyűjteményeit, majd mesét olvasott a figyelmes hallgatóságnak.

A 46 vándor ellátogatott a falu még mindig működő vízimalmához is. A molnárok bemutatója, a mondókázás, népdaltanulás közben a malom is vígan őrölt, így lehetőségük volt ezzel a népi mesterséggel is ismerkedni.

A bibarcfalvi forrás vize a vándorok szomját csillapította, és csapatépítő népi játékok tanulására is sor került a verőfényben fürdő tavaszi mezőn.

A Székely Mikó Kollégium 1. A és 0. C osztályos kisdiákjai köszönik ezt a kirándulást, mely a Háromszéki Közösségi Alapítvány Nem térkép e táj támogatási program keretében valósulhatott meg.

Mi, pedagógusok, valljuk, hogy anyanyelvünk, közösségünk fennmaradásához csak ezek az utak vezetnek: a népmesék, népdalok, hagyományos mesterségek megismerésével tágul gyerekeink látásmódja a környező világról, a térségről, ahol élnek.

Köszönjük szépen!

Kiss Annamária, Szakács Ágnes, a Székely Mikó Kollégium tanítói