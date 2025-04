Dorinel Munteanu vezetőedző a mérkőzést követően úgy fogalmazott, számára a második félidő hatalmas csalódás volt, ennek nem szabadott volna megtörténnie, ugyanakkor vállalja a felelősséget, hibásnak tartja magát a kialakult helyzetért. Az 56 éves szakember kiemelte, az első játékrésszel elégedett, hiszen csapata gólt szerzett és több lehetőséget is kidolgozott. Szerinte a Farul egy nagyon összeszokott együttes, ennek ellenére az első 45 percben kevés lehetőséget engedtek nekik, amit pozitívumként értékelt.

A tapasztalt tréner szerint semmi sem utalt arra a szünetben, hogy ilyen visszaesés következik, mivel a labdarúgók motiváltak voltak, koncentráltak, nem volt különösebb gond az öltözőben. Ezért is nagyon nehéz a kialakult helyzet, az elemzés során meg kell találniuk, mi vezetett ide, és a problémákat mielőbb orvosolni kell. Hozzátette, nem szeretne üres szavakkal dobálózni, inkább tettekre van szükség. Munteanu elmondta, komoly belső változásokat helyezett kilátásba, mindenkivel leül és elbeszélget, ugyanis nem folytathatják így. Szerinte sokaknál nincs meg a megfelelő hozzáállás, könnyű másokra mutogatni, a csapattársra vagy a szurkolókra hárítani a felelősséget. „A gesztus, hogy a találkozó végén nem mentek a drukkerekhez megköszönni a biztatást, kifejezetten zavart” – nyilatkozta.

Az összecsapást követően Denis Haruț és Cosmin Matei is megszólalt, mindketten felindultan reagáltak az újabb vereségre. Előbbi azt mondta, folyamatosan csak magyarázatokat keresnek, azonban egyre mélyebb gödörben vannak. A 26 éves védő hozzátette, aki nem bírja a nyomást, jobb, ha kiszáll és hazamegy. Úgy fogalmazott, az öltözőbe elsőként ment be, dühös volt amiatt, hogy az első félidő jól sikerült, ám a másodikra fizikálisan visszaestek. Jelenleg ránézni sem akar a táblázatra, elérkezett az ideje annak, hogy felébredjenek.

Utóbbi szintén szigorú véleményt fogalmazott meg, szerinte a gólok előtt hibáztak, nem csak Gyenge Szilárd tévedett. Úgy gondolja, voltak figyelmeztető jelek, de túl későn ébredtek fel, „és ha nem dolgozol tisztességesen, akkor a futball megbüntet”. Elmondta: az is érezteti hatását, hogy nem készültek jól az év elejétől kezdve. Már jó ideje nem edzettek olyan keményen, mint ahogy az elmúlt három hétben tették, amikor is keményen dolgoztak, és reméli, ennek hamarosan az eredménye is meglesz. A 33 éves középpályás úgy véli, jelenleg azért bűnhődnek, mert az elmúlt hónapokban a hozzáállásuk hagyott kívánnivalót maga után.