A férfi asztalitenisz Szuperliga két székely együttesének elődöntőbeli találkozója nagyon izgalmasnak ígérkezett, miután az alapszakaszban a csapatok osztozkodtak a győzelmeken. A várakozással ellentétben a Sepsi-SIC 46 esztendős pingpongozója, Demeter Lehel kiválóan kezdett, és egy sima 3–0-lal győzedelmeskedett Sebastien Losóval szemben (0–1) A zöld-fehérek magyarországi versenyzője, Huzsvár Erik is jól kezdte a meccsét, az első szettet meg is nyerte, a másodikat pedig 10–8-ról veszítette el György Szilárd ellen. Innen nagyon kiéleződött a küzdelem, a következő három játszma 12–10-zel ért véget, ebből kettőt az udvarhelyi és egyet a mi asztaliteniszezőnk nyert meg. Az ötödik szettben Huzsvár már magabiztosan játszott, végül győzött is, és a Sepsi-SIC összesítésben már kettővel vezetett (0–2). Harmadiknak Turoczy András állt asztalhoz, és gyorsan lezárhatta volna az elődöntő odavágóját, hiszen könnyedén hozta az első két szettet. A harmadik játszmában magára talált Sánduly Levente és egyenlített. Az ötödik szett óriási küzdelmet hozott, fej fej mellett haladtak a felek, ám a véghajrában a háromszéki sportoló volt a higgadtabb, és két ponttal győzött. Sikerével a Sepsi-SIC 3–0-ra diadalmaskodott a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK vendégeként, és előnyből várja a folytatást.

„Lehel nagyon jól indított, végig irányította a küzdelmet, és esélyt sem adott ellenfelének. Huzsvár hozta az első szettjét, majd a másodikban is vezetett, amikor György Szilárd fordított, és egymás után megnyert két játszmát is. Eriknek sikerült innen felállnia, és roppant kiélezett csata végén győzedelmeskedett. Turoczy nagyon jól kezdett Sánduly Levente ellen, s miután 2–0-ra vezetett, úgy tűnt, hogy ez a mérkőzés is simán meglesz. De ellenlábasa nem így gondolta, és sikerült kiegyenlítenie kettőre, a döntő szettben azonban András egy kis szerencsének is köszönhetően jobbnak bizonyult, és 3–0-ra megnyertük Székely­udvarhely elleni elődöntő odavágóját. Nagyon elégedett vagyok az eredményünkkel, s azzal, hogy mi várjuk előnyből a visszavágót. A fiúk közül mindenki a legjobbját nyújtotta, de ez a párharc még nincs lejátszva teljes egészében” – nyilatkozta a Sepsi-SIC edzője, Teodor Simon.

Asztalitenisz, Szuperliga, elődöntő – odavágó: Sepsi-SIC–Székelyudvarhelyi ISK-SZAK 3–0. Mérkőzésenként: Sebastien Loso–Demeter Lehel 0–3 (4–11, 6–11, 8–11), György Szilárd–Huzsvár Erik 2–3 (4–11, 12–10, 12–10, 10–12, 8–11), Sánduly Levente–Turoczy András 2–3 (5–11, 10–12, 11–9, 11–8, 9–11).