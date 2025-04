Mesemondással jobbá tesszük a világot

Idén a szervezők a határon túli intézmények felé is nyitottak, a konferencia péntek délelőtti megnyitóján Albert Andrea, a Sepsiszentgyörgyi Bölcsőde igazgatója a Tatáról és Szászvárról érkezett küldöttséget, a maroskeresztúri szakembereket, valamint a maros­szentgyörgyi testvérintézmény, az Angyalka Bölcsőde képviselőit is köszöntötte a helyi érdeklődők mellett.

Lapunknak elmondta, a Mese a világom, világom a mese címmel szervezett konferencia jó alkalom arra, hogy a különféle megbeszélések révén a pedagógusok megismerjék egyebek közt elsőként azt, hogy miként működnek a bölcsődék a román, illetve a magyar oktatási rendszerben. Pénteken és szombaton délután kizárólag bölcsődei pedagógusoknak szóló előadások, foglalkozások zajlottak, a szombat délelőtti programokkal azonban az óvodapedagógusokat is megszólították: a marosvásárhelyi Kádár Annamária pszichológus, tréner, egyetemi oktató mellett az ELTE Tanító- és Óvónőképző karáról érkező Kerekes Valéria, illetve Bodoni Ágnes, az oxfordi Magyar Iskola elnöke is előadásokat, műhelyfoglalkozásokat tartott az érdeklődőknek. A konferencia témája kapcsán Albert Andrea megjegyezte, lehetőséget teremtenek arra, hogy a kollégák is meséljenek egymásnak az intézményes keretekről, a kiselőadásokon pedig arra is kitérnek, milyen meghatározó szerepe van a mesének a személyiségformálásban, a gyermek szókincsfejlődésétől a biztonságérzet kialakulásáig.

Sztakics Éva alpolgármester köszöntőjében felidézte, Sepsiszentgyörgy élen járt abban, hogy bölcsődei csoportokat és intézményt hozzon létre. Tíz évvel ezelőtt a helyi tanács finanszírozásával alakultak bölcsődei csoportok az óvodákban, majd amikor a törvénykezés megengedte, önálló intézményként is megalakult a Sepsiszentgyörgyi Bölcsőde, melyet ma 385 kisgyermek látogat. Hozzáfűzte, a városban jelenleg a Borvíz utcában épül óvoda, egy bölcsőde a Szemerja negyedben, egy másik pedig az Olt negyedben, miközben több intézményt felújítanak. Az önkormányzat célja megfizethető, jó minőségű bölcsődei és óvodai szolgáltatásokat biztosítani, ám ehhez lelkes, elhivatott pedagógusokra egyaránt szükség van – összegzett.

A Sepsiszentgyörgyi Bölcsőde kicsi, de erős – utalt a közmondásból ismert hasonlatra Szőcs Imola szaktanfelügyelő, aki úgy értékelte, hároméves fennállása alatt az intézmény kitartásról tett tanúbizonyságot, munkatársai pedig elhivatottak.

A mese olyan csatorna a gyermekekhez, amely az ő világukról szól, és hatalmas szerepe van a gyermekek lelki fejlődésében. „Amikor a kisgyermeknek mesét mondunk, akkor valójában a következő generációt, a világot tesszük jobbá” – fogalmazott Kondor Ágota szenátor, aki felidézte, többedmagával bábáskodott azon, hogy minőségi kisdedóvó létesüljön Sepsiszentgyörgyön.

Florica Nica szaktanfelügyelő statisztikai adatokkal támasztotta alá, milyen kevés szülő olvas ma rendszeresen gyermekeinek, holott a meseolvasásnak gyakori tevékenységgé kell válnia, hogy felébressze, fejlessze a gyermekekben az irodalom iránti érdeklődést és szeretetet – vélekedett. Rámutatott, a mesélés az egyik legfontosabb nevelési eszköz a bölcsődékben és óvodákban, fejleszti a kicsik képzelőerejét, kíváncsiságát, logikai gondolkodását; az a kisgyermek, aki korán kapcsolatba kerül a szavak világával, könnyebben beilleszkedik az óvodába, a későbbiekben pedig hatással van a gyermek iskolai teljesítményére, szókincsére, kifejezésmódjára. Éppen ezért arra biztatta a pedagógusokat, olvassanak minél többet a gyermekeknek.