A rangsorban harmadik Zágon hazai környezetben hozta a kötelezőt Szentkatolna ellen, ezáltal szintén kihasználta az éllovas botlását. Papolc a sereghajtó Bodzaforduló vendégeként kiegyenlített küzdelmet követően diadalmaskodott a hajrában. Perkő is otthon tartotta a három pontot, miután magabiztosan felülmúlta a csernátoni alakulatot. Az előző héthez hasonlóan ezúttal is csonka játéknapot rendeztek, ugyanis a pályák minősége miatt a Maksa–Uzon és a Bardoc–Gelence mérkőzést is későbbi időpontra halasztották.

Eredmények, 19. forduló: Bodzaforduló–Papolc 2–3 (gólszerzők: Szántó Erik 34., Robert Călitu 83., illetve Gabriel Hornea 5., 67., Bagoly Róbert 90.), Kovászna–Barót 6–1 (gsz.: Alin Damian 36., Pakucs Norbert 37., 83., Farczádi Tivadar 40., Ciprian Răduțoiu 55., Emanuel Popa 63., illetve Szabó Géza 71.), Zágon–Szentkatolna 2–0 (gsz.: Demeter István 45., Papp Csaba 70.), Nagyajta–Szitabodza 0–2 (gsz.: Cosmin Budilean 26., 61.), Perkő–Csernáton 3–1 (gsz.: Postolică Adrián 2., Fábián Hunor 20., 44., illetve Varga Bálint 79.), Árkos szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Barót 16 0 2 75–19 48

2. Kovászna 15 0 3 92–18 45

3. Zágon 14 1 3 77–14 43

4. Bardoc 13 1 3 89–19 40

5. Árkos 11 1 5 46–26 34

6. Perkő 10 2 4 44–20 32

7. Szitabodza 9 1 6 51–24 28

8. Papolc 7 1 10 36–57 22

9. Maksa 5 3 8 29–47 18

10. Csernáton 5 2 10 22–59 17

11. Nagyajta 5 1 11 26–45 16

12. Szentkatolna 5 0 13 19–65 15

13. Gelence 2 2 12 17–62 8

14. Uzon 2 2 13 10–91 8

15. Bodzaforduló 0 1 16 17–84 1

A 20. forduló programja (április 19.): Uzon–Bardoc, Barót–Maksa, Szitabodza–Árkos, Csernáton–Papolc, Gelence–Bodzaforduló, Szentkatolna–Kovászna, Perkő–Nagyajta, Zágon szabadnapos. (miska)