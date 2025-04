A vezérigazgató elmondta: jelenleg, április 7-től július 4-ig pályázható Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességét és környezeti értékét javító technológiákba való beruházások támogatása nevű DR 24-es intézkedés (azaz az erdőkitermelési támogatás, erről bővebben az április 8-i Gazdakörben írtunk), június-júliusban pedig két intézkedés pályázhatóságát indítják el: a DR 16-ost, amely a Zöldség- és burgonyatermesztő gazdaságok beruházásainak támogatása nevet viseli (előző lapszámainkban bővebben írtunk róla) és a DR 23-ast, közismertebb nevén a GBER-sémát, mely a mezőgazdasági termékek feldolgozását célzó befektetések megvalósítását segíti és a termékek reklámozási, marketinges költségeit hivatott pótolni. A séma azokat az ágazatokat érinti, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozásával állítanak elő termékeket, és nem szerepelnek az unió működését szabályozó egyezmény 1-es számú mellékletében. Néhány példa azon területekre, ágazatokra, melyek létrehozására, fejlesztésére lehet itt pályázni: tejfeldolgozás, fagylaltkészítés, sütőipari termékek, tészta- és laskafélék előállítása, ételízesítők, fűszerek, mustár és ételkiegészítők gyártása, kakaóból készült termékek, édességek készítése, csokoládé készítése, sörkészítés, tejpor készítése csecsemők számára, dietetikus élelmiszerek gyártása és egyebek. Októbertől-novembertől újabb két intézkedésre lehet majd pályázni: a DR 12-re és a DR 14-re.

A DR 12-es intézkedés a Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása nevet viseli. Pályázhatnak a 40 év alatti gazdák, akiknek a cégük nem régebbi két évnél, és a gazdálkodási formát is így jelentették be az APIA-hoz, azok a fiatalok, akik már sikeresen pályáztak a 6.1-es vidékfejlesztési intézkedésre (Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása), valamint azok a fiatalok, akik a pályázat letevésének pillanatában nem töltötték be a 45 évet, és a cégük (PFA, egyéni vállalkozás), illetve a cégbírósági bejegyzésük öt évnél nem régebbi. A pályázható támogatás felső határa 200 ezer euró. Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága 12 000 euró SO-érték felett legyen.

A DR 14-es intézkedés A kis, illetve családi gazdaságok támogatása nevet viseli. Ez helyettesíti az előző évekből ismert 6.3-as intézkedést. A támogatás értékét most megemelték 50 000 euróra, viszont az intenzitása legtöbb 85 százalékos, vagyis 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről. Megmarad alapfeltételként, hogy a kisgazdaságok nagysága 4000 és 12 000 euró SO között legyen, a pályázó gazdaság a pályázat letevése előtt szerepeljen a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában.