A pert indítók közt van a román szarvasmarhatartók föderációja, a Pro Agro föderáció, a Hol­stein Ro Egyesület, az Aber­deen Angus Egyesület és a juhtenyésztőket tömörítő Țara Loviștei egyesület is. Azt szeretnék elérni, hogy a törvényszék kötelezze az alpereseket a sürgős, hatékony és szigorú megelőző intézkedések meghozatalára: tiltsák meg a vírusra fogékony állatoktól származó mindennemű élelmiszer behozatalát Magyarországról és Szlovákiából, alakítsanak ki gépjármű-fertőtlenítő pontokat minden magyar–román határétkelőnél, beleértve a határon gyalogosan átkelő személyek fertőtlenítését, szállítás-ellen­őrző csoportok felállítását, amelyben kötelezően állatorvos is legyen, alakítsanak ki karanténhelyeket a határátkelőknél a gyanús szállítmányok elszigetelésére, ameddig a biztonsági ellenőrzések befejeződnek, valamint hogy az állategészségügyi hatóság sürgősen szerezzen be megfelelő mennyiségű vakcinát.

Amint a tegnapi Háromszék Belföld rovatában is megjelent, Románia április 11-én aktiválta az uniós vészhelyzeti mechanizmusokat. Az Országos Betegségellenőrzési Központ (CNBC) pénteki rendkívüli ülésén intézkedéscsomagot fogadott el a száj- és körömfájás romániai terjedésének megelőzésére. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) közleménye szerint megtiltották az élő állatok, takarmány, szalma, komposzt és trágya Romániába szállítását, illetve a hús és húskészítmények, a kezeletlen tej és a párosujjú patásokból nyert állati melléktermékek behozatalát Magyarországról, a Magyarország felől érkező utakon egészségügyi-állatorvosi ellen­őrző pontokat állítottak fel, elrendelték a 2025. február 1-je után a Magyarországról és Szlovákiából haszonállatokat importáló gazdaságokban a mintavételes ellenőrzéseket és az állatszállító járművek fertőtlenítését, bevezették az országba belépő valamennyi állatszállítmány kötelező száj- és körömfájás-vizsgálatát.