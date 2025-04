Az előbbi kép persze tovább árnyalható: a Baróti-hegység havas, szélfúvásos, ködös gerincén, erdőszélen gyalogolók látványa kapcsán akár annak is igaza lehet, aki egy Tarkovszkij-film képsoraira, avagy egy Brueghel-festményre gondol, ám leginkább mégis e történet valóságossága elbűvölő. Ugyanis a hosszabb távot bevállaló 65 résztvevő, gyermek és felnőtt nem csupán a testét, hanem a lelkét is pallérozta e zöldesbarna, máskor fehérlő útvonalon, de hasonlót érezhetett a rövidebb távon menetelő 23 túrázó is. És újólag mindannyian meggyőződhettek arról – ezt nem lehet eleget ismételgetni! –, hogy legyen bár ködös, hófúvásos, avagy üdén zöldülő e táj, Sepsiszentgyörgy környéke felbecsülhetetlen értékű, ritka jó lehetőséget jelent a mozgást, a természetet, az aktív életformát kedvelők számára. Sem barbároknak, sem kutyáknak, sem medvéknek nem kellene belerondítaniuk ebbe a képbe.

A kisbakancsos túrázók a Honvéd-kúttól indultak, részletes leírással és térképpel kezükben egy rövidebb (a 4,3 kilométeres szakaszra 23-an jelentkeztek) és egy hosszabb (13 kilométer, 65 túrázóval) útvonalon, több ellenőrző pontot érintve. Az erőteljes áprilisi tél látványának főként a hosszabb távot teljesítők örülhettek a Szármány-puszta és Petőcs forrásvidéke környékén, onnan tovább haladva a Napelempark, Marinka-puszta, majd Kölcze-puszta és a Tetves-kút irányába már enyhe időben volt részük, elfogyott a hó. Viszont megmaradt a jókedv, sőt, fokozódott a derű, a közös túrázás öröme.

S hogy mindez megtörténhetett, egy jókora, szombaton huszonkét főt számláló lelkes és önzetlen csapatnak köszönhető, a többségi HEKE közösségét a 115. Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat tagjai is segítették. Példás és jókora szervezőmunka húzódik a háttérben, nem beszélve az ellenőrző pontokon várakozók didergéséről, illetve a zsíros kenyeret készítők mosolyáról s a célba érőket finom pörkölttel fogadó szakácsok avatottságáról.

A szombati teljesítménytúrát Gáspár László Zsolt HEKE-elnök értékelte a Kisbakancs túracsoport közösségi oldalán, név szerint említve azokat, akik annak sikeréért, megvalósulásáért dolgoztak. Hely hiányában e közösségi élményt teremtők nem sorolhatók fel, ám megemlítendő a legidősebb résztvevő, a nyolcvanhatodik éves Tóth Margit és a főszakács, Kovács Gábor, illetve az is, hogy videósként és fotósként a rendezvény pillanatait egy nyolcadikos diák, Buzsi Máté örökítette meg.

Száztíz elégedett természetszerető – figyelemre méltó eredmény egy borús, látszólag jelentéktelen szombati napra. De azok sem tévednek, sőt, akik hálásak azért, hogy rápillanthattak a távozó tél megannyi apró, alig észrevehető csodájára...