Küldjön be húsvéti írott tojásokat, és nyerjen!

Húsvét közeledtével ismét Olvasóinkat hívjuk az ünnepváró lapszámunkhoz való közreműködésre. Kérjük, küldjenek be írott tojásokat, illetve tojásírást bemutató fekvő képeket, megjelölve: ki, illetve kik, hol, mikor készítették azokat (lehet az előző évekből is). Amennyiben a fotós nem azonos az alkotóval, kérjük, tüntessék fel az ő nevét is. A képekhez kis történetek is fűzhetők. Elektronikus leveleiket csütörtök reggel 9 óráig a következő címre várjuk:

hpress@3szek.ro. A legszebb képeket közöljük lapunkban, a beküldők között könyvnyereményeket sorsolunk ki.