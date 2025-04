Három projekt emelkedett ki a mezőnyből a Rotary Klub által Kézdivásárhelyen megszervezett Üzleti tervek versenyében, amelyek nemcsak innovatív megoldásokat kínáltak, hanem a helyi közösség számára is jelentős haszonnal bírnának. Az immár hagyományossá vált vetélkedőre a Vigadó Művelődési Központban került sor, és összesen kilenc kovásznai és kézdivásárhelyi középiskolás csapat nevezett be.

A korábban megrendezett elődöntőben 16 csapat vett részt a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumból, a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumból, a szintén céhes városbeli Gábor Áron Szakképző Líceumból, a Nagy Mózes Főgimnáziumból, a Bod Péter Tanítóképzőből és az Apor Peter Szakképző Líceumból. A döntőbe végül az Eco Brothers (Kőrösi Csoma Sándor Líceum), a Dr. Connect (Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium), a Szívcsapás (Gábor Áron Szakképző Líceum), a Note Flow (Nagy Mózes Főgimnázium), a Nevess, Fejlődj, Alkoss (Nagy Mózes Főgimnázium), a Horizont Hiking (Nagy Mózes Főgimnázium), a MINIX Pet Hotel (Bod Péter Tanítóképző), a Velvety Design (Bod Péter Tanítóképző), a Garden Studio (Nagy Mózes Főgimnázium) és az Ikatúra (Gábor Áron Szakképző Líceum) csapat jutott be. A csapatok általuk elképzelt vállalkozásokat mutattak be, és üzleti tervekkel próbálták meggyőzni a Tóth Katalin (a Rotary soros elnöke), Barabás Antal és Ciceo István vállalkozók, Szabó Tünde Petra egyetemi docens (Babeș–Bolyai Tudományegyetem) és Fejér-Király Gergely (a Sapientia egyetem csíkszeredai kara) alkotta zsűrit.

Vérfrissítést az egészségügynek!

Az első helyezett, a Dr. Connect csapat egy innovatív egészségügyi azonosító és adatkezelő rendszert mutatott be, amely jelentősen megkönnyíti az egészségügyi dolgozók munkáját, emellett pedig javítja a betegellátás minőségét. A diákok – Becsek Hanna, Szigyártó Kincső és Voina Márk, felkészítő tanáruk Damó Csaba – célja az volt, hogy egy digitális platformot hozzanak létre, amely plug-and-play megoldást nyújt az állami egészségügyi rendszer számára. A rendszer lehetőséget biztosít az orvosoknak és más egészségügyi dolgozóknak, hogy azonnali hozzáférést nyerjenek a páciensek legfontosabb egészségügyi adataihoz. Az Egészségügyi Információs Kártyarendszer (EIKR) lényege, hogy a páciensek egyedi azonosítóval ellátott kártyát kapnak, amely kapcsolódik a központi adatbázishoz, így a kezelőorvosok és gyógyszerészek a kártya beolvasásával gyorsan ellen­őrizhetik a kórelőzményeket, diagnózisokat és a használt gyógyszerek listáját. A rendszer képes emellett valós időben frissíteni az adatokat, így amikor egy páciens orvosi vizsgálaton vesz részt, az orvosok azonnal elérhetik a legfrissebb információkat – magyarázták a diákok, akik szemlátomást jobban gondolkodnak, mint a kormányzat egyes tagjai. A projekt nemcsak helyi szinten, hanem regionálisan is megoldást kínál a betegellátás digitalizációjára. Az SOS Vészhelyzeti Programot, amely a projekt része, kifejezetten a sürgősségi beavatkozásokhoz tervezték. Vészhelyzet esetén, ha a páciens telefonjáról érkezik a jelzés, a mentőszolgálat azonnal hozzáférhet a legfontosabb egészségügyi adatokhoz, vagyis életet menthet.

Ruhákkal a környezetvédelemért

A második helyezett, a Velvety Design a divat világában kínál innovatív megoldásokat, ezzel a Páll Barbara Kinga, Bende-Daczó Viktória és Kerezsi Kriszta (Bod Péter Tanítóképző) alkotta csapat rukkolt elő, őket Orosz Anna Mária készítette fel. A márka célja, hogy a vásárlók egyedi és különleges ruhadarabokat kapjanak.

A zsűri alaposan kivesézte a diákok elképzeléseit

A Velvety Design a kreativitásra, a személyre szabott tervezésre és a kiváló minőségre épít, miközben egy élményalapú vásárlási folyamatot garantál. A fast fashion (a mai divatboltláncok és webshopok) tömeggyártott termékeivel szemben a Velvety Design időtálló, méretre szabott, fenntartható ruhákat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy a vásárlók valóban kifejezhessék identitásukat és stílusukat. Újdonsága, hogy egészében online működik – részletezték a diákok – egy saját fejlesztésű weboldalon keresztül, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy igényeik szerint tervezzenek ruhát, vagy akár előre megrajzolt ruhasablonokat testre szabjanak. A Velvety Design nem csupán termékeket kínál, hanem élményt is a vásárlóknak, akik így a saját ízlésüknek és igényeiknek megfelelően összeállíthatják gardróbjukat. A környezetbarát anyagok és a fenntartható gyártási folyamatok révén a márka tudatos vásárlókat is nevel.

Házak újrahasznosítással

A harmadik helyezett, az ECO Brother’s Company romániai építőipari vállalkozásként mutatkozott be. A Kanabé Norbert Attila által felkészített, Szőcs Lehel, Kelemen Balázs és Kerekes Károly Kevin alkotta kovásznai csapat által a versenybe benevezett elképzelés lényege az, hogy újrahasznosított anyagokból építsenek fenntartható, energiahatékony házakat. A projekt nemcsak a lakhatási igényeket szolgálja ki, hanem a környezetvédelmet is segíti, célja, hogy innovatív és fenntartható megoldásokat kínáljon a lakóingatlanok piacán. Újrahasznosított anyagokból készült házaik nemcsak esztétikusak lennének, hanem az energiatakarékos technológiák miatt fenntartásuk is költségkímélő megoldást jelent a tulajdonosok számára. A vállalkozást központilag irányítják, a munkamenet a hatékony döntéshozatalra és a gyors kommunikációra épül. Üzleti tervük szerint az ECO Brother’s Company képes gyorsan reagálni a piaci igényekre, miközben saját mérnökcsapatuk felelős a tervezésért és a projektmenedzsmentért. Az építkezések során az újrahasznosított anyagok – műanyag, beton, tégla és ezek keveréke – jelentős mértékben csökkentik a környezeti terhelést.

A verseny során ismét bebizonyosodott, hogy a Rotary kezdeményezése rendkívül hasznos, hiszen ötletelésre készteti a diákokat, megtanítja őket arra, hogy végiggondolják és be is mutassák elképzeléseiket, s ezzel arra serkenti a jövő vállalkozóit, hogy újszerű gondolatokkal jelentkezzenek, amelyek a fenntarthatóságra, a kreativitásra és az innovációra egyaránt támaszkodnak. Az értékes díjak mellett a résztvevők a jövő formálásában is részt vesznek. A verseny során szerzett tapasztalatok, az inspiráló ötletek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő nemzedék elkötelezett legyen a fejlődés és a fenntarthatóság iránt.