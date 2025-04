Nyertek a háromszéki fizikus diákok

Előző írásunk

Aki sokat jár, sokat lát. Van úgy, hogy unalmas a napi körút, olyankor több idő marad a gondolkodásra. És nemcsak elmélkedésre, de emlékezésre is. Olykor egészen különös asszociációk késztetik az embert régi dolgok felidézésére, régi barátok megidézésére. Most például a városon átfolyó egyik patak medrének látványa. A hídról különös dolgokat lehet látni. Szóljon hát ez az írás egy régi jó barátról. És egy kicsit a mai állapotokról is.