A kolozsvári Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpia mintájára tavaly szervezték meg hagyományteremtő szándékkal a Háromszéki Középiskolás Sportolimpia első kiírását, amely az előbbi verseny megyei selejtezőjeként szolgált. Egy éve kilenc Kovászna megyei magyar középiskola 220 diákjának részvételével rendezték meg a kétnapos vetélkedőt.

„Kolozsváron több mint 500 diák vesz részt a Sportolimpián, a mezőny majdnem 20 százalékát Háromszék adja, hiszen tavaly 98 tanulónk képviselte megyénket a kincses városi eseményen. A céljaink továbbra is változatlanok, hiszen az egészséges életmódot szeretnénk népszerűsíteni a fiatalok körében. Természetesen a rendezvénynek közösségépítő jellege is van, ami a sportoláshoz, a mozgáshoz kapcsolódik. Végül is ez nem versenysport, hanem tömegsport, és ennek megszerettetése a fő cél” – mondta Bodor László, aki azt reméli, hogy az esemény egy adott pillanatban megyei mozgalommá növi majd ki magát.

Kovászna megye főtanfelügyelője, Kiss Imre elmondta, hogy az általa vezetett intézmény számára fontos a gyermekek egészséges életmódja, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy idén még több középiskola jelentkezzen a Sportolimpiára. „Itt nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy a lehető legjobban népszerűsítsük ezt a kezdeményezést, amellyel a gyerekeket elmozdítjuk a kütyük nyomkodása mellől, és arra ösztönözzük őket, hogy jöjjenek sportolni, mozogni és találkozzanak egymással” – tette hozzá Kiss Imre.

A későbbi felszólalók is hangsúlyozták a sportesemény fontosságát, és mindannyian kiemelték, hogy ez a rendezvény nem az edzőkről vagy sporttanárokról, hanem a mozogni vágyó tanulókról kell hogy szóljon. Elmondásuk szerint egyéniben és csapatban összesen tíz sportágban – asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, lábtenisz, röplabda, strandröplabda, streetball és úszás –, negyven versenyszámban mérhetik össze tudásukat és felkészültségüket a háromszéki magyar középiskolások. A különböző vetélkedők helyszínéül a sepsiszentgyörgyi és a helyi iskolák sportlétesítményei szolgálnak majd.