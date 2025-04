Buda Rozália elmondta, a csomag olyan hasznos dolgokat tartalmaz, amikre nagy szüksége van a babának élete első két hónapjában. A feltételeket is ismertette: legalább az egyik szülőnek baróti lakosnak kell lennie, akinek nincs tartozása a helyi hivatalnál és hasonló címen máshol nem igényelt támogatást. A kérelmet a gyerek megszületése utáni két hónapban lehet benyújtani – tette hozzá, s kívánta: minél nagyobb legyen az igény, hiszen öröm az, ha kisgyermek születik.

Bogyor-Máté Dalma tanácstag (RMDSZ) kérdésére Csiszér Györgyi, a városháza jogi osztályának vezetője közölte: az elfogadott határozatot még be kell küldeniük a kormánymegbízotti hivatalhoz, s onnan számítva öt nap múlva fejti ki hatását.

Pál Levente tanácstag (EMSZ) arra kérte Benedek-Huszár János polgármestert, hogy hirdesse meg a határozat elfogadását, hadd jusson el a hír minél több várandós asszonyhoz. A polgármester biztosította a tanácstagot, megfelelő hírverést csapnak, de az anyakönyvvezető is az érdekeltek tudomására hozza, hogy kérelmet tehetnek le a hivatal szociális igazgatóságán.

Az újszülöttek megajándékozásának ötletét Zsombori Csaba vetette fel (Babakelengye a baróti újszülötteknek, Háromszék, 2024. szeptember 5.), aki akkor azt javasolta, az önkormányzat kétezer lej értékű ajándékkal fejezze ki, hogy fontosnak tartják a családot és a gyermeket vállalókat erejükhöz mérten támogatni kívánják. A polgármester nem zárkózott el a felvetéstől, s jelezte, ő is kész támogatni. Azt ígérte, megvizsgálják, máshol mi a joggyakorlat, illetve hogy a város költségvetése megbírja-e a kiadást. Azt is megígérte, ha elfogadnak egy ilyen határozatot, azt majd a Zsombori Csaba nevéhez köti. A polgármesternek a határozat megszavazásáról szóló bejegyzésére a közszerepléstől azóta visszavonult független tanácstag úgy fogalmazott: bár a kezdeményezés nem az RMDSZ Nőszövetségéé volt, hanem az övé, „fő, hogy célba ért az üzenet”. Benedek-Huszár János válaszában elismerte a tényt, de mint írta, a tervezetet Buda Rozália nyújtotta be és az ő kezdeményezésére vitték végig a meghirdetési folyamatot is.