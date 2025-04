Fegyverkezik Románia

Saját katonai drónokat gyárthat Románia az év végétől, hozzávetőlegesen két és fél év múlva pedig a fegyverekhez szükséges lőpor gyártását is elkezdheti az ország – értesült az Agerpres hírügynökség védelmi forrásokból.

Ezek szerint előrehaladottak a tárgyalások a 155 mm-es lőszerek gyártásáról is az Egyesült Államok külföldi katonai finanszírozási mechanizmusán keresztül, de Romániában is. A becslések szerint Románia idén folytatja védelmi infrastruktúrájának fejlesztését, és védelmi költségvetésének jelentős részét beszerzésekre és korszerűsítésre fordítja. Az ország vállalta, hogy a 20 százalékos minimális küszöbértéket meghaladva 30 százalékot szán beszerzésekre, megerősítve fegyveres erőit és ezáltal a nemzet- és a regionális biztonságot is – szögezték le az idézett források.

Másfelől a Románia és az Egyesült Államok közötti valamennyi egyezmény – beleértve az amerikai katonák romániai jelenlétét szabályozó megállapodásokat is – érvényben van, a felek tiszteletben tartják és folyamatosan a regionális biztonsági fejleményekhez igazítják ezeket – nyilatkozták ugyanazok a védelmi források. Ezek leszögezték, hogy a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu község melletti légibázison rotációs rendszerben állomásozó amerikai erők vagy a deveselui bázisra telepített Aegis Ashore rakétaelhárító rendszer is „egyértelmű bizonyítéka a kollektív biztonság melletti közös román–amerikai elköteleződésnek”.

A források azt is nyomatékosították, hogy a Mihail Kogălniceanu-i légibázis korszerűsítése és bővítése a román kormány több mint 2,5 milliárd eurós beruházásával a NATO stratégiai központjává teszi ezt a létesítményt a régióban, amely akár 10 ezer román és szövetséges katona befogadására is képes. A beruházás 20 évre szól, és négy szakaszban valósul meg – tették hozzá.

Jelenleg több mint 1700 amerikai katona állomásozik Romániában, főként a Mihail Kogălniceanu-i, a deveselui és az aranyosgyéresi bázison.

Az amerikai katonák romániai jelenléte és a védelmi infrastruktúrába történő jelentős beruházások erősítik a regionális biztonságot és elriasztják a külső fenyegetéseket – szögezték le.