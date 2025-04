Sokba kerül a friss bárányhús

Hétfő óta a sepsiszentgyörgyi központi piacon is beszerezhető a közelgő ünnep hagyományos ételeinek alapanyaga, a bárányhús, és szombatig folyamatosan hozzák majd a frissen vágott portékát a megye távolabbi településeiről. Tavalyhoz képest drágábban kínálják, a napokban egységesen 50 lejért mérték a bárányhús kilóját az árusok.

Idén Nagypatakról és Szárazajtáról származik a piacon kapható bárány, a piac gondnokságával megbízott Urban Locato illetékese, Bedő Tünde szerint kilenc gazda jelezte, hogy friss húst árul a nagyhéten. Az előző évekhez hasonlóan a piactér elkülönített részén kínálják a tárkonyos bárányfejleveshez, töltött bárányhoz, paprikáshoz való húst.

Tegnap kora reggel négy árus asztalán sorakoztak fél és egész bárányok, de akár negyedet is lehet vásárolni, és az első órában már vásárlót is láttunk, akinek kérésére helyben felezték, darabolták a kiválasztott bárányt. Kedden délután olyan gazda is akadt, aki sietett hazaérni, így hajlandó volt kicsit olcsóbban mérni az aznapi két utolsó darabot.

A piachoz közeli vegyesboltban is árulnak friss bárányt, ott szintén 50 lej kilója, a mélyhűtőpultban pedig külön csomagban belsőségek is kaphatók 40 lej/kg áron.

A világhálón különböző termelői csoportokban már az előző hetekben is hirdették, ajánlották a húsvéti csemegét, az érdeklődők így időben előjegyeztethették magukat. A falvakból akár a városba is behozzák a gazdák a friss húst, sokan közülük a vásárló igénye szerint a megjelölt napon vágják le a bárányt, melyet legtöbben a tavalyi áron, 40 lejért kínálnak.