A Demeter Lehel, Kanabé Szilárd, Turóczy András és Huzsvár Erik összeállítású Sepsi-SIC csapata április 12-én úgy nyerte meg az Székelyudvarhelyi ISK-SZAK elleni elődöntő odavágóját 3–0-ra, hogy csak négy játszmát veszített Hargita megyében, így a hétvégén simán belefér a vereség is a fináléba jutáshoz. Ehhez a zöld-fehéreknek meg kell nyerniük legalább öt szettet vagy egy párharcot a Sebastien Loso fémjelezte vendégek ellen. Mindenképp kiélezett csatára lehet számítani, hiszen a két székely csapat osztozkodott a győzelmeken az alapszakaszban, és bár a legutóbbi meccsén Teodor Simon legényei lenullázták az udvarhelyieket, a mérkőzés végig szoros volt.

„Mivel Udvarhelyen 3–0-ra nyertünk, a szombati párharc az első megnyert meccsünkig lesz csak kiélezett, de addig is komolyan kell vennünk a küzdelmet és nagyon oda kell figyelnünk a játékunkra. A Székelyudvarhely úgy áll majd asztalhoz, hogy mindent feltesz egy lapra, hiszen ez az egyetlen dolog, ami eredményt hozhat számukra. Az odavágón betegség miatt nem játszott Tamás Szabolcs, most elviekben ő is ott lesz a keretben, és azt gondolom, ez egy pluszt jelent számukra. A fiúk felkészültek erre az összecsapásra is, mindenki a lehető legjobban fogja mozgósítani magát, és meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Nekünk mindenképp a mi játékunkkal kell foglalkoznunk, és akkor ott lehetünk a döntőben. Egyelőre nincs második verziónk arra az esetre, ha a román kormány által szombatra meghirdetett nemzeti gyásznapon esetleg nem játszhatunk. Úgy gondolom, hogy lesz vetélkedő, mivel nekünk két magyar játékosunk is van, így már nehéz változtatni az időponton” – nyilatkozta Teodor Simon, a Sepsi-SIC edzője.