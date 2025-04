Pusztító tűz Szárazajtán

Családi házuk épen maradt, de az azt körülvevő melléképületek mind megsemmisültek a tűzben, beleértve egy régebbi építésű, jelenleg nem lakott házat is.

Mintegy 300 ezer lejes kár keletkezett, aminek azonban eszmei értéke ennél jóval több, Német Géza ugyanis az a típusú ember, mondhatni ezermester, aki mindent maga szeretett a ház körül elvégezni, rengeteg szerszáma, állata vált a tűz martalékává. Egy élete munkája veszett oda egy dolgos, törekvő, a családjáért folyton tenni akaró embernek, aki Brassóban építési vállalatnál dolgozik ugyan, de szabadidejében mindig otthonát rendezgette, szépítette, a munka volt az élete.

Családi házukat egy régebbi, kisebb ház, csűr, pajta, műhely vette körül egybeépítve, itt keletkezett a tűz, amelyet a tűzoltók megállapítása szerint rövidzárlat okozott. A házigazda ezt a megállapítást erősen kétségbe vonja, mondván, hogy amikor észrevette a tüzet és kijött a házból, a melléképületekben már mindenhol magasra csaptak a lángok. Annyi lélekjelenléte még volt, hogy személyautóját, amelyben szerencsére benne volt a kulcs, el tudta mozdítani a tűz közeléből, de mást semmit sem sikerült megmenteni: traktorja, kalapácsmalma, gattere, betonkeverője, 18 köbméter faanyagja, körfűrésze, csiszológépe, szekere, rengeteg kéziszerszáma, gabonája, tűzifája, 600 darab cserepe, két süldő malaca, tyúkjai mind-mind odavesztek. A tűz annyira erős volt, hogy a hőtől a bő tizenöt méterre levő családi házon is megrepedtek az ablakok, szerencsére a melléképületek lezúduló bádogtetőzete kissé elfojtotta a tüzet – mesélte.

A házaspár azonban nem marad egyedül a szerencsétlenségben. Ottjártunkkor, tegnap a hasonló erdővidéki tűzesetekben mindahányszor segítő kezet nyújtó Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki felelőse, Demeter Zoltán is felkereste őket, ígérve, hogy ez esetben is összefognak, és mindent megtesznek értük, vagyis pénzadományok gyűjtésével segíteni fognak az újrakezdésben. Ennek az adománygyűjtésnek a részleteit később hozzák nyilvánosságra. Hasonlóképpen a falu református lelkipásztora és közbirtokossági elnöke, a községvezetés is azt ígérte, megteszik a tőlük telhetőt, hogy segítsenek a bajba jutott családon.