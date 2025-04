Ilyen egy igazán elegáns esküvő /X/

Sokféle esküvő létezik. Van a klasszikus vagy a romantikus irányvonal, de sokan választják a minimalista vagy a hétköznapi, laza stílust is. De azért valljuk meg, hogy az elegancia mindenhol jelen kell, hogy legyen valamilyen formában.

Bármelyik is illik hozzátok a leginkább, helyszínként a Le Til Kúria mindegyiknél jó választás lehet. Itt is keverednek a különféle stílusok: a barokk, a klasszicista és a romantikus elemek, de azok számára is ideális, akik előtérbe helyezik a természet közelségét.

Ez a kúria ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található, messze a nagyváros zajától. A meghittség garantált. Ha a fővárosból szeretnétek például elmenekülni kicsit, akkor abszolút ideális lehet.

A továbbiakban az elegáns esküvők témakörét boncolgatjuk, ha érdekes lehet számotokra, tartsatok velünk!

Ami 20 év múlva sem megy ki a divatból

Az elegáns stílus tulajdonképpen az, amit klasszikusnak is nevezünk. Részleteiben olyan elemeket tartalmaz, amelyek örök életűek, vagyis nem mennek ki a divatból. Vegyük most sorra néhány főbb jellemzőjét!

Uralkodók a tradicionális kompozíciók, körcsokrok rózsákkal, orchideákkal, hortenziákkal.

Gyakoriak a tükrös, illetve a plexi- és üvegfelületek, vagyis minden, ami fényes.

Jellemző a szimmetria, a részletekbe menő kidolgozottság.

Anyagok tekintetében uralkodó a selyem, a szatén és a muszlin.

Elengedhetetlen kellékek a csillárok és a különleges vázák, valamint az úszógyertyák.

Általában luxus övezi (például limuzinnal érkezik a menyasszony) ezeket az esküvőket.

Főként hétvégére tervezik az ilyen események dátumát. Egyre gyakoribbak a többnapos események is, hogy ne kelljen mindent bezsúfolni a nagy napba.

Milyen színek uralkodnak?

Jellegzetes színvilága ennek a stílusnak a fehér, az arany és az ezüst, illetve ezek kombinációja, és gyakran kiegészülnek feketével, púderszínnel vagy halványabb szürkével.

Hagyományos fotózás

A fotózás tekintetében is a tradíciók uralkodnak. Persze itt is megjelennek a jól elkapott pillanatok, de több a beállított, előre leszervezett kép. Az például garantált, hogy az ifjú párról még az esküvő előtt készül egy sorozat.

Nektek ajánljuk

Amennyiben a mindennapok során is fontos számotokra a klasszikus elegancia, akkor ez a stílus az esküvőtökhöz is jól passzol. Vagyis ha úgy általában szeretitek az exkluzivitást, nem fog bennetek feszélyezni egy luxusdekoráció, egy egyedi étel vagy egy különleges menyasszonyi ruha.

Ne bízzátok a véletlenre!

Persze van, aki saját maga megszervezi az esküvőjét mindenféle segítség nélkül, de ha te olyan nagy napra vágysz, ami akár még a híradásokba is beillik, akkor bízd oda profikra! A Le Til Kúria A-tól Z-ig segít a szervezésben és lebonyolításban, Nektek pedig csak magatokkal kell foglalkozni. Ez pedig a lehető legjobb opció. (X)