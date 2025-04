A kormánykoalíció közös elnökjelöltje csíkszeredai és székelyudvarhelyi látogatása után Marosvásárhelyre is elment szerdán, ahol a Székelyhon portál beszámolója szerint azt mondta: jól emlékszik 1990 márciusára, nehéz és kritikus pillanatok voltak. Crin Antonescu hangsúlyozta: fennáll a szélsőségesség veszélye egész Európában, ezért nagy a tét a májusi választáson, hogy fennmaradjon a stabilitás és kontinuitás azon a vonalon, amely 1990 márciusától máig tart.

Simion gyanús ügyei

Ellenőrzi az Állandó Választási Hatóság (AEP) az AUR jelenlegi tevékenységét és elnökválasztási kampányának finanszírozását, miután olyan információk jelentek meg a médiában, hogy a párt megsértette a politikai pártok és a választási kampányok finanszírozásáról szóló törvényt. A hírtelevíziók szerdán este közölték, hogy George Simion 1,5 millió dolláros szerződést kötött egy amerikai lobbitevékenységet folytató céggel. Az AUR és elnöke tagadja ezt, a szerződést azonban a cég bejelentette az amerikai bíróságon, ahogy az ottani törvények előírják; közölték viszont, hogy nem lépett életbe, nem történt semmilyen kifizetés. Közben újabb botrány is kitört: a G4media közlése szerint Simion egymillió levelet küldött szét az ország idős polgárainak, amelyben arra kéri őket, hogy rá szavazzanak az elnökválasztáson. Egyúttal az ortodox lelkészeknek is küldött – a nagyhéten – egy-egy levelet, 100 lejt, és azt a kérést, hogy (többek között) Călin Georgescu nevét is foglalják imáikba. Az még nem derült ki, hogy honnan szerezte meg az idősek és a papok címét.

Hogyan támogatható a mások jelöltje

A saját államfőjelölttel nem rendelkező pártok nem készíthetnek olyan politikai hirdetéseket, szórólapokat, plakátokat, videóanyagokat stb., amelyekben arra biztatják a választókat, hogy egy bizonyos jelöltre szavazzanak vagy ne szavazzanak. Ugyanakkor a párttagoknak vagy az alakulat szimpatizánsainak címzett üzenetekben nyilvánosan kifejezhetik támogatásukat egyik vagy másik jelölt mellett – közölte a Központi Választási Iroda (BEC). A BEC szerint a választásokon saját jelöltet nem indító pártok tagjai szabadon véleményt nyilváníthatnak egy jelöltről, ám a politikai vélemény nem tekinthető személyes véleménynek, ha a kinyilvánításáért valamilyen fizetség jár egy harmadik fél részéről. A párt tagjaihoz és szimpatizánsaihoz intézett üzeneteken, illetve személyes véleményeken nem kell feltüntetni az Állandó Választási Hatóság által előírt elemeket – szögezte le a BEC. A döntés előzménye, hogy a Nicușor Dan független elnökjelölt melletti kampányolást megtiltotta az USR-nek a BEC, amely szerint törvénysértésnek minősül, hogy az USR nem a saját elnökjelöltje, Elena Lasconi mellett kampányol a közösségi oldalon a pártlogójával ellátott politikai hirdetésekkel, hanem egy másik jelölt mellett.