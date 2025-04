Bővülnek a zöld támogatások

7500 euróra nő az elektromos járművek megvásárlásához nyújtott állami támogatás a tavalyi 5000 euróról a roncsautóprogramban, a Zöld ház program keretében megpályázható támogatásokat pedig kiterjesztik az akkumulátorokra és hőszivattyúkra is – jelentette be Marcel Ciolacu a tegnapi kormányülés elején.

A miniszterelnök szerint így több tízezer háztartás lesz képes csökkenteni az energiaszámláit. A kormányülés után Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter ellenben arról számolt be, hogy elutasította a Romsilva idei költségvetési tervezetét, mert nem tartja eléggé ambiciózusnak annak 40 millió lejes profitját, amikor a cég közel négymillió hektár erdőt kezel. Ismertette az állami erdőgazdálkodási vállalat átszervezéséről szóló kormányhatározat-tervezetet is: emlékeztetett arra, hogy a Romsilva működését hatékonyabbá és átláthatóbbá változtató jogszabály elfogadása az országos helyreállítási tervben (PNRR) is szerepel, és közölte, hogy a jelenlegi 121-ről 17-re csökkentenék az igazgatók számát. Emellett egységesítenék a béreket, mert jelenleg erdészeti hivatalonként jelentősen eltérő fizetést kapnak az azonos képzettségű és szolgálati idejű alkalmazottak.