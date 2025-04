Korszerű felszerelés a Gábor Áron-iskolának

Két pályázatból – egyik saját, a másik önkormányzati – modern felszerelésekkel és korszerű bútorzattal gazdagodott a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum, ahol az amfiteátrumot is sikerült berendezni. A bútorok mellett korszerű laboratóriumi és informatikai eszközöket, műhelyfelszerelést is kapott az iskola.

A kézdivásárhelyi városháza egy nagy pályázatának köszönhetően az összes kézdivásárhelyi iskolát új bútorzattal látták el, köztük a Gábor Áron-iskolát is, ahol a pár évvel ezelőtti bővítés során kialakított amfiteátrumot is sikerült berendezni a megfelelő bútorzattal.

A másik pályázatot az iskola nyerte el, a projektet Kászoni Csaba, az iskola munkatársa írta meg. „Két, úgynevezett okoslaborról van szó, amelyek leginkább a robotika területéhez kapcsolódnak. 3D-s nyomtatók, robotkar, kicsi, de korszerű marógép (CNC) és egy földrajzi terepasztal is szerepel a megnyert eszközök között. A projektet még 2022-ben írtam meg, de most ért révbe” – magyarázta az iskola informatikusa, aki szerint a beszerzési kiírások tavaly történtek meg, de volt, amit közvetlenül a beszállítótól vásároltak, mert nem ütötte azt az értéket, amelyre licitet kellett volna kiírni. „Ilyen volt például a robotkar, amelyet direkt vásároltunk meg, a hozzá tartozó programokkal. Van, amiket több alkalommal meghirdettünk, mivel nem volt rá jelentkező, reméljük, hogy a hiányzó eszközöket is meg tudjuk vásárolni” – mondotta Kászoni Csaba.

Az eszközök mellett nem véletlenül döntöttek, mivel az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a jövő technológiáira. „Van egy robotikával foglalkozó pedagógusa a Gábor Áronnak, Tóth Szilárd tanár úr, arra gondoltunk, hogy bővítsük azt, amit ő már felépített. Mivel az iskola alapjaiból nem lehet erre is fordítani, így gondoltunk a pályázati lehetőségre. Nem kimondottan a robotikát tudtuk megcélozni, mivel a pályázatnak voltak kötelező előírásai is. Mindenképp úgy raktuk össze listát, hogy a diákok aktívan tudják használni. Így jött be a terepasztal a képbe, illetve egy modern erdészeti-vadászati eszköztár” – tette hozzá.

Azt lehet mondani, hogy minden szak érintett – egészítette ki a tudnivalókat Madarász Éva aligazgató. „A két pályázatból például a természettudományi és biológiai labor is részesült felszerelésekből, egyebek mellett orvosi babát, szemléltető torzókat, csontvázat, izomrendszert szemléltető eszközöket, de az embriófejlődés kilenc hónapos útját bemutató segédanyagot is sikerült beszerezni. Az önkormányzat bebútorozta az osztálytermeket, mindenhová digitális, interaktív tábla került – még a műhelyekbe is” – részletezte.

A fent felsoroltak mellett informatikai laborfelszereléssel, szakműhely-berendezésekkel gazdagodtak vagy fognak gazdagodni, így érkeznek majd varrógépek, de felszerelést kap az elektronikai, mechanikai labor és az intézmény tankonyhája is. Felszerelést igényeltek a tornaterem korszerűsítéséhez is, az még nem érkezett meg.