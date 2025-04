A terv már korábban alakot öltött, most pedig pályázati lehetőség is adódott a munka- és családügyi minisztériumban, ezért a helyi tanács tegnap megtartott áprilisi soros ülésén átadták a szociális igazgatóságnak az Urban Locato ingatlankezelő gondnokságában levő, meglehetősen leromlott épületet és annak tágas udvarát, minden melléképülettel együtt. Teljes korszerűsítésre, átalakításokra, bővítésre lesz szükség, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a rászorulóknak. A beruházás összértéke Sztakics Éva alpolgármester közlése szerint meghaladja a 17 millió lejt; ebből 2,2 millió az önkormányzat önrésze, de az ő gondjuk lesz a létesítményben nyújtott szociális szolgáltatások fenntartása is, legalább tíz éven keresztül. (demeter)