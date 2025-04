Roppant kiélezett és izgalmas meccset hozott a női kosárlabda Nemzeti Liga idei döntőjének negyedik párharca, amelyen a házigazda Sepsi-SIC hatalmasat küzdve 53–51-re kikapott a Háromszékre látogató Târgoviștétől. A zöld-fehérek szombati vereségével 2–2-es döntetlenre alakult az egyik fél három győzelméig tartó finálé, amelynek utolsó összecsapását szerdán tartják az alapszakaszgyőztes Dâmbovița megyeiek otthonában. A két csapat legutóbbi, a 2014–2015-ös idénybeli bajnoki döntője is az ötödik meccsen dőlt el: akkor a Târgoviște ünnepelt a Szabó Kati Sportcsarnokban, most viszont bízzunk abban, hogy lányaink emelik majd magasba a trófeát vendéglátóik pályáján!

A pénteki mérkőzés sokat kivett lányainkból, akik így rozsdásabban kezdték a Târgoviște elleni döntő negyedik mérkőzését, és az 5. percben ötpontos volt a hátrányuk (5–10). A fantasztikusan szurkoló hazai közönséggel a hátuk mögött a zöld-fehérek lassan belerázódtak a játékba, a negyed vége felé még vezettek is (14–12), ám 19–20-nál ért véget a szakasz. A második játékrészben távolról megszórták a háromszéki együttest; a vendégek 15 ponttal is vezettek, ám a nagyszünetre lányainknak sikerült hat pontra felzárkózniuk (28–34). A térfélcsere után is folytatódott a roppant izgalmas és kiélezett párharc, és bár a hárompontos vonalon túlról továbbra sem voltunk eredményesek, egyre közelebb kerültünk a Dâmbovița megyeiekhez. Az utolsó játékrész 38–45-ről indult, sokáig az ádáz harcé volt a főszerep a parketten, és kevés kosár esett. A 36. percben kiegyenlítettünk 45-re, innen pedig már az idegek csatája következett: a Sepsi-SIC többször is közel állt a találkozó megnyeréséhez vagy éppen a hosszabbítás kiharcolásához, ám végül a Târgoviște 53–51-re győzött, így a döntő az ötödik meccsel folytatódik. Nyerhető lett volna a szombati összecsapás, ám rövid kispadunk és Armanu tripláinak hiánya ezúttal sokba került. Csapatunkból Robinson és Johnson is dupla duplával zárt: előbbi 10 lepattanót és 17 pontot, utóbbi pedig 18 leszedett labdát és 21 egységet jegyzett. A túloldalon McIntosh 18 pontig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, döntő – 4. mérkőzés: Sepsi-SIC–Târgoviște 51–53 (19–20, 9–14, 10–11, 13–8).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Több mint 750 néző. Vezette: Alexandru Olaru, Alin Faur és Alina Dekany. Sepsi-SIC: Armanu 2, Cătinean 2, Robinson 17, Mérész 9, Johnson 21–Mikes, Belegante, Nemes, Toma, Gereben. Edző: Zoran Mikes. Târgoviște: Charles 2, Chivu 5/3, McIntosh 18/12, Wilson 4, Manea 4–Nan, Orbán 2, Rupnik 12/12, Nitescu, Voica-Nagy 6/6, Păușan, Rizea. Edző: Cătălin Tănase. Kipontozódott: Armanu (38.), illetve Manea (34.), Chivu (36.).