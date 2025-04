32. Szent György Napok Április 24. – május 11. között zajlanak a Szent György Napok. A Kulturális hét programja: Ma: az Erdélyi Művészeti Központ (Olt utca 2. szám) földszinti kiállítóterében 17 órától Made in Sepsi ArtBrunch – bemutatkozik Gergely Zoltán szobrászművész – vetített képes elő­adás, a beszélgetést Bordás Beáta vezeti.

♦ A Cimborák Bábszínház stúdiótermében 18 órától gyermekprogram – Cimborák Bábszínház: A kis herceg – bábos csillagmese (rendező: Fodor Orsolya), ajánlott életkor: 6 éven felülieknek; jegyár: 10 lej. A jegyfoglalást, szervezett csoportok bejelentkezését a 0754 409 940-es telefonszámra várják Szabó Emesénél. Jegyeket váltani a helyszínen lehet az előadás előtt fél órával. ♦ Az Európai Kulturális Projektek Központjában (Kós Károly utca 21–25. szám) 19 órától levetítik a Kafka utolsó utazása című osztrák dokumentumfilmet. Rendező: Clemens Schmiedbauer.

Kedden: a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 11 és 17 órától gyermekprogram: a Ziránó Színház A zöldszakállú király című bábelőadása (rendező: Veres András, Blattner-díjas). Ajánlott életkor: 4 éven felülieknek, jegyár: 10 lej. ♦ Az Erdélyi Művészeti Központ (Olt utca 2. szám) harmadik emeleti kiállítóterén 18 órától Made in Sepsi ArtBrunch – Hogyan lettem műgyűjtő? – beszélgetés Antal Álmos főorvossal, Szarvadi Loránd üzletemberrel, a Grand Hotel Bálványos tulajdonosával és Virágh Gábor programozóval. A beszélgetést Száraz Anna vezeti. A belépés ingyenes. ♦ A Háromszék Táncstúdióban 18 órától koncert: 10 éves a Mozsikácska – jubileumi gyermekkoncert. Jegyár: 20/10 lej. ♦ Az Andrei Mureșanu Színházban 19 órától: Teatrul Proxim – Bukowski by Night (rendező: Alina Hiristea). Jegyár: 50/25 lej.

Honlap: szentgyorgynapok.ro

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház május 1-jén, csütörtökön és 2-án, pénteken 19 órától William Shakespeare: A vihar című darabját játssza (stúdió-előadás a nagyteremben, rendező: Bodó Viktor).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban ma, 29-én, kedden és 30-án, szerdán 19 órától játsszák a Tükör című új néptáncszínházi előadást ifj. Zsuráfszky Zoltán rendezésében. Jegyek a Vigadó jegypénztárában kaphatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.30-tól Egy Minecraft-film (román feliratos), 17 órától Bambi – Egy élet az erdőben (magyarul beszélő), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar vígjáték) és TWST – Things We Said Today (román–francia dokumentumfilm), 20.15-től Az Amatőr (román feliratos), 20.30-tól Until Dawn (magyarul beszélő); szerdán, a magyar film napján: 16 órától Szentgyörgyi kisjátékfilmek: Aqua profunda, Öt perc egy autóban, Utolsó esély – a filmvetítés után közönségtalálkozó Sándor Mátyás filmrendező, forgatókönyvíró, operatőrrel, 16.30-tól Csongor és Tünde (magyar film), 17.30-tól Mesék a zárkából (magyar–angol–horvát dokumentumfilm) – a filmvetítés után közönségtalálkozó Visky Ábel filmrendezővel, 18.15-től Véletlenül írtam egy könyvet (magyar játékfilm), 20 órától Lefkovicsék gyászolnak (magyar filmdráma), 20.15-től Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise (magyar film­dráma); május 1-jén, csütörtökön zárva.

Tortoma Önképzőkör

Április 29-én, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Kilenc hónap a Selyemúton címmel vetített képes élménybeszámoló. Meghívottak: Tulit Éva színész, Tulit Zsombor hegymászó, illetve két gyermekük, Eszter és Gergő (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Képernyő

SPORTMŰSORT INDÍT AZ ERDÉLY TV. Április 29-én indul a Pálya, az Erdély TV heti rendszerességgel jelentkező sportműsora. Az Erdély TV új, saját gyártású műsorral bővíti kínálatát: a Pálya a sportvilág eseményeit és szereplőit állítja majd reflektorfénybe. A minden kedden 21.30-kor jelentkező műsor a főbb sportágak hírei mellett szakmai értékelésekkel és stúdióbeszélgetésekkel tekint majd a kulisszák mögé, helyszíni bejátszásokban pedig a tömegsporttal és az egyéni sportolói sikertörténetekkel is foglalkozik. A sportmagazin keddenként az Erdély TV műsorán és online felületein követhető.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Tordáról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Mennynek Királyné Asszonya, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin.

Nyílt napok

A sepsiszentgyörgyi Pinocchio Napközi Otthon nyílt napokat tart április 29-én, kedden 10–11.30 óráig. Várnak minden érdeklődőt, hogy betekintést nyerjenek az óvodai életbe, megismerkedjenek a leendő óvodapedagógusokkal és dadákkal. További részletek a 0367 408 860-as telefonon.

Generációk találkozása Kovásznán

Kovásznán ma 17 órától a Piliske u. 2. szám alatti Csoma Emlékközpont és Népfőiskola épületében Anya – lánya – nagymamája: generációk találkozása címmel tartanak anyák napi készülődést. Meghívott: Bálint Magdolna író, pasztorális tanácsadó, történelem-hittan tanár, kozmetikus, stílustanácsadó, diplomás felnőttoktató, akinek a Nő léte, szerepei, „tükrei” az egyik kiemelt vizsgálati témája. Várják a családok háromgenerációs nőtagjait. Az esten népdalokat énekel Péterfy Kata, a helyi Kőrösi Csoma Sándor Líceum II. osztályos diákja. Zenetanára: István Ildikó. Az eseményen megjelenőkről transzgenerációs fotók készülnek ajándékba a Népfőiskola médiaműhelyének önkéntes diákjai közreműködésével.

Előadás az irracionális döntésekről

Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében ma 18 órától az MCC szervezésében Az agyunk egy ősember – Irrancionális döntéseink világa mindennapi példákon keresztül címmel tart előadást a meghívott, Seer László marketingszakember, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója. Diplomás pszichológus és közgazdász, emellett 18 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik elsősorban az online marketingtevékenység megtervezése és kivitelezése területén. Volt már webáruház, valamint ár-összehasonlító szolgáltatás marketingvezetője, hírportál marketingmenedzsere, kis- és középvállalatok tanácsadója. Számos izgalmas marketingprojekten dolgozott és dolgozik a mezőgazdasági szektortól az orvosi szolgáltatások területéig. Legjobban az emberi természet miértjei és hogyanjai érdeklik, amelyeknek kutatása a teljes szakmai pályafutására jellemző. Részvételi szándékot űrlap kitöltésével kell jelezni az esemény Facebook-oldalán.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban május 5-én ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinek szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és Sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és kéthetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván május 5–18. között. Előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni a szűrővizsgálaton, melyet a 0724 266 020-as telefonszámon lehet megtenni.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Vargyason, kedden Magyarhermányban és Kisbaconban, szerdán Nagybaconban, pénteken Szárazajtán és Uzonkafürdőn. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.