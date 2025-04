Végső nyughelyére helyezték Ferenc pápát

A római katolikus egyház 266. pápája április 21-én, húsvéthétfőn hunyt el 88 éves korában. Ő volt az első latin-amerikai és az első jezsuita pápa. 12 éven keresztül vezette az egyházat.

A ravatalnál

Ferenc pápa koporsóját pénteken este zárták le nem nyilvános szertartás keretében. Addig negyedmillióan rótták le kegyeletüket a vatikáni Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa ravatalánál. A koporsóba az egyházfő mellé helyezték a pápasága alatt kibocsátott érméket, valamint egy lepecsételt fémhengert, benne az elhunyt életét és munkásságát összefoglaló okmánnyal, a rogitóval. A Ferenc pápát az általa hirdetett egyszerűség jegyében használt ruhadarabokban helyezték el a koporsóban.

A nép körében élő pápa

A koporsót a szertartás kezdetén vitték ki a Szent Péter-bazilikából a térre, és helyezték el az oltár előtti emelvényen, majd egy evangéliumos könyvet tettek rá. A szertartást vezető Giovanni Battista Re kiemelte: Ferenc a nép körében élő pápa volt, akinek szíve nyitva állt mindenki előtt. Spontán volt, informális módon fordult mindenkihez, még az egyháztól távoli emberekhez is. A bíboros azt is mondta: Ferenc pápa mélységesen érzékeny volt a kortárs drámákra. Osztozott globalizációs korunk félelmeiben, szenvedéseiben és reményeiben, és az emberek szívét közvetlenül és azonnal elérni képes üzenetekkel vigasztalt és bátorított. Meggyőződése volt, hogy az egyház otthon mindenki számára, amelynek mindig nyitva állnak az ajtói – mondta. Emlékeztetett: az elhunyt egyházfő több alkalommal hivatkozott képletesen úgy az egyházra, mint „tábori kórházra” egy csata után, ahol sok a sebesült. Egy ilyen egyház képes odahajolni minden emberhez, függetlenül a hitvallásuktól és életkörülményeiktől, gyógyítva a sebeiket. Hozzátette: Ferenc pápa számtalan gesztust tett a menekültek és az elvándorlók felé, és folytonosan hangsúlyozta a szegényekért végzett munka fontosságát. Jelentőségteljesnek nevezte, hogy Ferenc pápa első útja a sok ezer emberéletet követelő kivándorlás szimbólumának tekinthető Lampedusa szigetére vezetett. Negyvenhét apostoli útja közül különösen fontos volt a 2021-es iraki látogatás, amelyet minden kockázat dacára vállalt. Ez a nehéz apostoli út gyógyírt kínált az ISIS miatt oly sokat szenvedett iraki lakosság nyílt sebeire, emellett fontos volt a vallásközi párbeszéd szempontjából is – értékelt. 2024-es, négy ázsiai és óceániai országot érintő útja révén a pápa eljutott „a világ leginkább periferikus perifériájára” – mondta Giovanni Battista Re. Szólt arról is: Ferenc pápa szünet nélkül felemelte szavát a háborúk ellen. A háború ugyanis – miként mondta – csak az emberek halálát, a házak, a kórházak és az iskolák pusztulását hozza magával. A háború mindig rosszabb állapotban hagyja hátra a világot, mint amilyenben előtte volt, és ez mindig és mindenki számára fájdalmas és tragikus vereség.

Nemzetközi könyörgések

A bíborosi kollégium dékánjának homíliája után a francia, arab, portugál, lengyel, német és kínai nyelven elhangzott egyetemes könyörgések Ferenc pápáért, az egyházért, minden nemzetért és a korábbi pápákért szóltak. Az áldozás után a Végső ajánlás és búcsúvétel keretében Isten irgalmába ajánlották Ferenc pápa lelkét. A gyászszertartás a Mindenszentek litániájával, majd a keleti katolikus egyházak könyörgéseivel folytatódott. Ezután Giovanni Battista Re szenteltvízzel hintette meg Ferenc pápa koporsóját. A kétórás szertartás végén a koporsót visszavitték a Szent Péter-bazilikába, ahonnan a Santa Maria Maggiore-bazilikába, Ferenc pápa végső nyughelyére kísérték. A mintegy hat kilométeres úton a pápa koporsóját átalakított, üvegtetejű pápamobilban vitték.

A pápa koporsóját szállító menetet félórás útja során hívők százezrei köszöntötték tapssal, integetve. A Santa Maria Maggiore-bazilika előtti lépcsősoron olyan hajléktalanok, szegények, engedéllyel néhány órára elengedett elítéltek fogadták a koporsót, egy-egy szál fehér rózsával kezükben, akikkel Ferenc pápa az utóbbi tizenkét évben közeli kapcsolatba került.

Százhatvanhat küldöttség búcsúzott

Ferenc pápa búcsúztatásán 166 ország küldöttsége vett részt. Az első sorban ültek az argentin és az olasz delegáció tagjai, köztük Javier Milei argentin elnök, Sergio Mattarella olasz elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A szertartásán a Sulyok Tamás köztársasági elnök által vezetett magyar állami delegáció tagjaként részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jelen volt mások mellett Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Frank-Walter Steinmeier német államfő, Olaf Scholz leköszönő német kancellár, Andrzej Duda lengyel elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Tegnap tömött sorokban több tízezren rótták le kegyeletüket Ferenc pápa sírjánál. A Szent Péter téren százötvenezren vettek részt a Pietro Parolin bemutatta vatikáni misén.

Ferenc pápa temetésével megkezdődött a kilencnapos gyász (novenidales) időszaka, amely május 4-én zárul. A következő pápát megválasztó konklávé várhatóan május 5. és 10. között kezdődik.