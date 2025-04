♦ Az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterében 18 órától Made in Sepsi ArtBrunch – Hogyan lettem műgyűjtő? – beszélgetés Antal Álmos főorvossal, Szarvadi Loránd üzletemberrel, a Grand Hotel Bálványos tulajdonosával és Virágh Gábor programozóval. A beszélgetést Száraz Anna vezeti. A belépés ingyenes. ♦ A Tamási Áron Színház előcsarnokában 18 órától közönségtalálkozó: Díszlettervek, avagy mi van a színpadkép előtt – Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező és Damokos Csaba dizájner beszélgetése. ♦ A Háromszék Tánc­stúdióban 18 órától koncert: 10 éves a Mozsikácska – jubileumi gyermekkoncert. Jegyár: 20/10 lej. ♦ Az Andrei Mureșanu Színházban 19 órától: Teatrul Proxim – Bukowski by Night (rendező: Alina Hiristea). Jegyár: 50/25 lej.

Szerdán: A Művész moziban 16 órától filmvetítés a magyar film napja alkalmából – válogatás az elmúlt idők legnépszerűbb magyar filmjeiből. Jegyár: 15 lej. ♦ Az Európai Kulturális Projektek Központjában (Kós Károly utca 21–25. szám) 17 órától filmvetítés: Die Stadt ohne Juden (Nagyváros zsidók nélkül, 1924-es német némafilm). Rendező: H. K. Breslauer – filmvetítéssel összekötött koncert Gerhard Gruber zongorista részvételével. ♦ A Cimborák Bábszínház stúdiótermében 18 órától gyermekprogram: a Ziránó Színház Pinokkió című bábelőadása (rendező: Kovács Géza, Blattner–díjas). Ajánlott életkor: 5 éven felülieknek. Jegyár: 15 lej. ♦ A jazz világnapja alkalmából az Andrei Mureșanu Színházban 20 órától jazzkoncert: Muntet (RO). Jegyár: 50/25 lej.

Honlap: szentgyorgynapok.ro

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház május 1-jén, csütörtökön és 2-án, pénteken 19 órától William Shakespeare: A vihar című darabját játssza (stúdió-előadás a nagyteremben, rendező: Bodó Viktor). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban ma 19 órától, 30-án, szerdán 13 órától játsszák a Tükör című új néptáncszínházi előadást ifj. Zsuráfszky Zoltán rendezésében. Jegyek a Vigadó jegypénztárában kaphatók.

TÁNCHÁZ. A Szent György-napi táncház május 9-én, pénteken 21 órától kezdődik a Tamási Áron Színház előcsarnokában.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Egy Mine­craft-film (román feliratos), 17 órától Bambi – Egy élet az erdőben (magyarul beszélő), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar vígjáték) és TWST – Things We Said Today (román–francia dokumentumfilm), 20.15-től Az Amatőr (román feliratos), 20.30-tól Until Dawn (magyarul beszélő).

Kiállítás

KÓS ANDRÁS 110 – ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS A PESTI VIGADÓBAN. Kós András szobrászművész (1914–2010) születésének 110. évfordulója alkalmából 2024-ben nyílt emlékkiállítás Erdélyben. A 15 éve elhunyt alkotó, Kós Károly építész és író fiának munkáiból leánya, Kós Katalin, Portik Blénessy Ágota és Szebeni Zsuzsanna kurátorok hoztak létre az életmű egészét felölelő gyűjteményes kiállítást. A Pesti Vigadó földszinti galériájában ma 18 órától köszöntőt mond: Rátóti Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke; a kiállítást megnyitja Lévai Anikó; laudációt mond Vargha Mihály, a Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Bizottságának elnöke; személyes emlékeit megosztja Kós Katalin, Kós András lánya és művészeti hagyatékának kezelője; közreműködik: Sebestyén-Lázár Regina zongoraművész és Sebestyán-Lázár Kata fuvolaművész. A rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet együttműködésében valósul meg, április 29. és május 22. között látogatható.

Képernyő

SPORTMŰSORT INDÍT AZ ERDÉLY TV. Ma indul a Pálya, az Erdély TV heti rendszerességgel jelentkező sportműsora. A keddenként 21.30-kor adásba kerülő saját gyártású új műsor a sportvilág eseményeit, szereplőit állítja reflektorfénybe és a főbb sportágak hírei mellett szakmai értékelésekkel, illetve stúdióbeszélgetésekkel tekint majd a kulisszák mögé, helyszíni bejátszásokban pedig a tömegsporttal és az egyéni sportolói sikertörténetekkel is foglalkozik. A sportmagazin keddenként jelentkezik az Erdély TV műsorán és a csatorna online felületein is követhető.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Kilenc hónap a Selyemúton címmel vetített képes élménybeszámoló. Meghívottak: Tulit Éva színész, Tulit Zsombor hegymászó, illetve két gyermekük, Eszter és Gergő (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Magyarhermányban és Kisbaconban, szerdán Nagybaconban, pénteken Szárazajtán és Uzonkafürdőn. Honlap: tega.ro.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében május 3-án, szombaton 18 órától Dimény András brassói képzőművész tart előadást Utazás a művészetekben címmel.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) patika tart nyitva.

Nyílt nap a menhelyen

Minden hónap első szombatján nyílt napot tartanak a Szépmezői Kóborkutya Menhelyen. A május 3-i eseményen nemcsak azokat várják szeretettel, akik kutyát akarnak örökbefogadni, hanem azokat is, akik csak barátkoznának az állatokkal. A legtöbb menhelyes kutya örvend az emberi társaságnak, egy-egy rövid sétának a menhelyen és környékén, hiszen ezekből jut nekik a legkevesebb. A kutyák társas lények, igénylik a törődést, ezt azonban a 149 kutya esetében (ennyi tartózkodik pillanatnyilag a menhelyen) a csapat, mely mindig odaadó munkát végez, nem tudja megoldani. Pillanatnyilag 4 kutyával van több, mint amennyit a menhely befogadóképessége lehetővé tesz, több kölyökkutya is várja majdani gazdáját. Az örökbefogadás továbbra is ingyenes.