Bővül a szlovák–magyar ­kapcsolatrendszer

Orbán Viktor megköszönte Robert Ficónak a „sok bátor döntést, barátságot, kezdeményezést”, amelyet az elmúlt időszakban a két ország barátságának érdekében tett. „Ha valaki tizenöt évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy itt fogunk állni és ebben a tónusban is így beszélünk a két ország kapcsolatáról, akkor valószínűleg kevesen hitték volna el, hogy ez lehetséges” – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök megerősítette, Szlovákia és a szlovákok mindig számíthatnak Magyarországra, és a magyarok is számítanak Szlovákiára, hiszen a két országnak számos közös érdeke van.

Magyarország és Szlovákia megnyitja a határátkelőhelyek számának bővítésére irányuló megállapodás második fejezetét – jelentette be Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere szintén Pozsonyban. Leszögezte, hogy Magyarországnak és Szlovákiának is az az érdeke, hogy Európa egyik leghosszabb határa ne szétválassza, hanem összekösse a két országot. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy ezen a 654 kilométeres határon korábban mindössze 22 átkelési pont volt, Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnök megállapodása nyomán azonban ezek számát mára 40-re sikerült emelni.

A terv értelmében a felek megkezdik három újabb híd tervezését: egy teherautók áthaladására alkalmas híd tervezését Esztergom körzetében, egy kerékpárosok és gyalogosok számára használható híd tervezését Dunakilitinél és egy hidat a Tiszán, Ágcsernyőnél. „Ez a három új híd az ország három különböző pontján jól elosztva lehetőséget biztosít arra, hogy még egyszerűbben, még jobban átjárható legyen a határunk, még jobban összekössön minket” – húzta alá.

Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy négy új út építésének a tervezését is megkezdik. „Egyrészt az M2-es autópálya észak felé történő továbbvitelét kezdjük el gyorsan tervezni, illetve három kisebb utat Ipolyvecénél, Zabarnál és Vámosmikolánál tervezünk megépíteni. Emellett több régi átkelő felújítására is sor kerül, például Győr körzetében a Vámosszabadinál lévő híd felújítására is sort kell majd keríteni”.

Legalább ennyire fontos, hogy több vasútvonalon is új járatokat állítunk forgalomba annak érdekében, hogy Győr és Pozsony között, valamint Párkány és Szob között, illetőleg Balassagyarmat és Salgótarján térségében is könnyebben, több vonattal lehessen majd átjárni a határon – tette hozzá.

Mivel a szándék közös, és mivel csak rajtunk múlik, ezért legalább olyan gyorsak leszünk, mint az első megállapodás végrehajtásával. Senki sem gondolta azt, hogy néhány esztendő alatt 22-ről 40-re lehet növelni a két ország közötti átkelőhelyek számát úgy, hogy abban számos hídépítés is volt a Dunán és az Ipolyon – mondotta.

A miniszter fontosnak nevezte a határ menti mentési és egészségügyi ellátási együttműködés létrehozására vonatkozó közös szándék megerősítését. Ugyanis mind Magyarország, mind Szlovákia számos pontján előállt az a helyzet, hogy a legközelebbi mentőállomás vagy a legközelebbi jól felszerelt modern kórház a határ túloldalán sokkal közelebb van, mint a saját ország területén – jegyezte meg.