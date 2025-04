Áram nélkül maradtak nyugati nagyvárosok

Nagy kiterjedésű áramkimaradás sújtja Spanyolország és Portugália jelentős részeit, beleértve a fővárosokat, Madridot és Lisszabont is, jelentették tegnap.

A spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica közölte, hogy az energiaszolgáltatókkal közösen dolgozik az áramszolgáltatás helyreállításán. A spanyol média beszámolói szerint a kimaradás Franciaország egyes részeit is érinti. Spanyolországban több nagyvárosban, köztük Sevillában, Barcelonában és Valenciában is teljes áramszünetet tapasztalnak a lakók. Az országos kiesés nemcsak az energiát érinti: a telefonvonalak is több helyen elnémultak.

Madridban az áramkimaradás következtében kiürítették a metró egyes szakaszait, a közlekedési lámpák működésképtelenné váltak, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okoz. A Madrid Open teniszverseny mérkőzéseit is felfüggesztették az áramszünet miatt.

Barcelonában szintén komoly következményekkel jár a kimaradás, a város metróhálózatát több ezer utas kényszerült elhagyni, mivel a szerelvények leálltak. A városi villamosközlekedést is leállították, és a forgalmat szabályozó lámpák nagy része működésképtelenné vált.