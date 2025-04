Eső- és szennyvízhálózat épül

Az Új, valamint a Kút utcában tervezett fejlesztéseket nyár közepéig le akarják zárni – derült ki a regionális vízszolgáltató tájékoztatójából. Kozsokár Attila igazgató úgy fogalmazott, „nem gyors vezetékcseréről van szó”, a cél az, hogy korszerű hálózatot építsenek ki oly módon, hogy az esővíz és a szennyvíz ne keveredjen. Rámutatott, ezekre a beruházásokra a várost érintő fejlesztések okán van szükség, az önkormányzat ugyanis mindkét utcában aszfaltozást tervez, így a föld alatti munkálatokat még azt megelőzően el kell végezni. A vezetékcsere mellett mindkét utcában új szivattyúházak is épülnek az átemelő pumpáknak. A Közüzemek munkatársai az átadás előtt álló új szabadidős létesítménynél, a sepsiszentgyörgyi állomási tónál is dolgoznak, ugyanis a szigeten található kereskedelmi egység vízellátását is biztosítani kell. (dvk)