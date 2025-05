♦ A Tamási Áron Színház nagytermében 19 órától a Tamási Áron Színház Vihar című előadása. Rendező: Bodó Viktor. Ajánlott életkor: 16 éven felülieknek. Jegyár: 50/30 lej.

Pénteken: a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 11 órától gyermekprogram: a Cimborák Bábszínház A három kismalac című bábelő­adása. Rendező: Nagy Lázár József. Ajánlott életkor: 4 éven felülieknek. Jegyár: 10 lej. ♦ Az Andrei Mureșanu Színházban 19 órától Fani Tardini Drámai Színház: Angajați-mă. Rendező: Ama Beschieru és Robert Ioan. Ajánlott életkor: 14 éven felülieknek. Jegyár: 50/25 lej.

Szombaton: a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 11 órától gyermekprogram: a Cimborák Bábszínház A mindentlátó királylány című bábelő­adása. Rendező: Fodor Orsolya. Ajánlott életkor: 5 éven felülieknek. Jegyár: 10 lej. ♦ A főtéri kőszínpadnál 12 órától koncert gyerekeknek: HolddalaNap zenekar. ♦ A Háromszék Táncstúdióban 18 órától táncszínház: TranzDanz – Hermész. Rendező: Kovács Gerzson Péter, Tókos Attila. Jegyár: 50/25 lej. ♦ A Tamási Áron Színház nagytermében 19 órától zenés-verses előadás: Kubik Anna és Erdős Róbert – Szavak és hangok szimfóniája. Jegyár: 60/30 lej. ♦ A Bábel Kiskultúrban 20.30-tól világzenei koncert: Holdda­laNap zenekar. Jegyár: 50/25 lej.

Vasárnap: a Tamási Áron Színház nagytermében 19 órától színház: Masca Színház – Jurnal de România #Aiciseviseazălaschimbare.

Rendező: Carmen Lidia Vidu. Jegyár: 80/40 lej.

Hétfőn: a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 10 és 12 órától a Cimborák Bábszínház A mindentlátó királylány című bábelőadása. Rendező: Fodor Orsolya. Ajánlott életkor: 5 éven felülieknek. Jegyár: 10 lej. ♦ A Tamási Áron Színház nagytermében 19 órától koncert: Művészeti és Népiskola – Pop-rock időutazás. Jegyár: 20/10 lej.

Honlap: szentgyorgynapok.ro

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Az idei évadban utoljára tűzi műsorára a Tamási Áron Színház Gajzágó Zsuzsa színésznő Valóság nagybátyám című Cseh Tamás-emlékestjét május 5-én, hétfőn 19 órától. A kamarateremben látható produkció három neves sepsiszentgyörgyi zenész – Szőcs Botond (billentyűs hangszerek, dob), Ráduly Zsófia (hegedű) és Gerebenes Ede (ének, gitár, dob) – közreműködésével készült, az előadásra érvényesek az ajándékutalványok is. Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Zene

IMPRO-VÍZIÓK 2.2. A sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 20 órától fellép az Impro-Víziók 2.2. Az együttes népzenét, klasszikus és jazz­muzsikát egybeolvasztva egyedi világzenei hangzatú muzsikát játszik. Tagjai: Gáspár Csaba (hegedű), Kelemen Pityu (hegedű), Vitályos Lehel (bőgő), Fazakas Albert (cimbalom). Belépő: 35 lej.

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS. Szabó Balázs önálló estjére várnak szeretettel mindenkit május 7-én, szerdán 19 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomba. Jegyek a helyszínen vásárolhatók, a jegyadományokkal a kovásznai unitárius egyházközség templomépítését támogatják.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A pénteki műsor: 16.30-tól Elefántos kaland (románul beszélő), 17 órától Bambi – Egy élet az erdőben (magyarul beszélő), 18.15-től Mennydörgők* (magyarul beszélő), 18.30-tól Until Dawn (román feliratos), 20.30-tól A könyvelő 2. (román feliratos), 20.45-től Az Amatőr (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Moon, a panda (magyarul beszélő), 11.15-től Bambi – Egy élet az erdőben (románul beszélő), 16 órától Egy Minecraft-film (román feliratos), 16.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar vígjáték), 18 órától Futni mentem (magyar vígjáték), 18.30-tól A könyvelő 2. (román feliratos), 20 órától Mennydörgők* (román feliratos), 21 órától Until Dawn (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Lajhár expressz (magyarul beszélő), 11.15-től Elefántos kaland (románul beszélő), 16 órától Egy Minecraft-film (román feliratos), 16.15-től Csongor és Tünde (magyar film), 18 órától Véletlenül írtam egy könyvet (magyar játékfilm) és Bűnösök (román feliratos), 20 órától Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise (magyar dráma), 20.30-tól Az Amatőr (román feliratos).

A budapesti Hét Krajcár Kiadó estje Kovásznán

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola vár minden érdeklődőt május 5-én, hétfőn 17 órától a Piliske utca 2. szám alatti Csoma Emlékközpont és Népfőiskola épületébe, ahol Virágok a roncstársadalomra címmel kerül sor irodalmi estre a budapesti Hét Krajcár Kiadó bemutatkozásával. Vendégük Benke László költő, író, újságíró, a Hét Krajcár Kiadó vezetője, A vendég munkásságáról, életútjáról, esztétikai és közéleti kérdésekről beszélget Gazda József nyugalmazott tanár, műkritikus, a Csoma Egyesület tiszteletbeli elnöke. Az est házigazdája Ferencz Éva, a népfőiskola vezetője.

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

Röviden

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében május 3-án, szombaton 18 órától Dimény András brassói képzőművész tart előadást Utazás a művészetekben címmel.

ZÁRVA A KÖNYVTÁR ÉS A MÚZEUM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár a május 1., csütörtök – május 3., szombat közötti időszakban zárva tart. Várják olvasóikat május 6-ától, keddtől. • A Székely Nemzeti Múzeum május 1. és 4. között zárva tart.

TEGA RT. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el pénteken Szárazajtán és Uzonkafürdőn. • Május 1-jén és 2-án zárva tartanak a Tega irodái, az ügyfélfogadás szünetel, kérdésekkel az office@tega.ro címen lehet jelentkezni. A hulladékbegyűjtés a szabadnapok alatt is működik a megszokott program szerint. Honlap: tega.ro.

KÖZSZÁLLÍTÁS. A Multitrans Rt. értesíti az utasokat, hogy ma Sepsiszentgyörgyön az autóbuszok szombati menetrend szerint (fél­óránként) közlekednek.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513), péntektől a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (0367 802 977) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Ma a Sepsi Value Centre programja szerint az Oltmező úti Hygea 4 (0731 369 294) patika is nyitva tart; szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.