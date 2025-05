Megszüntetik az építkezést fékező bürokráciát

A kormányülést követő sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, az uniós tagállamok közül Romániában a legbonyolultabb az építkezések engedélyeztetési folyamata, elsősorban a számos jóváhagyás és szakvéleményezés miatt. Ezen változtatna a most elfogadott javaslat, amely lerövidíti az építési engedélyhez szükséges dokumentumok kibocsátásának határidejét. „Lehetővé teszi, hogy egyszerre több szakvéleményt lehessen kérvényezni, nem kell egyikkel a másikat bevárni, és ugyanazon a területen elég lesz egyetlen szakvéleményezés egy építkezéshez, amelynek érvényessége nem jár le. Továbbá nem lesz szükség olyan tanulmányokra és dokumentumokra, amelyek miatt ma túlzottan bürokratikus az építkezések engedélyeztetése” – idézte a minisztert az RMDSZ közleménye. Cseke szerint a jogszabálytervezetben megfogalmazott javaslatok a magánépítkezésekre, valamint az állami és európai uniós finanszírozású beruházásokra egyaránt érvényesek.

A tárcavezető rámutatott: az építkezési engedélyeztetés a közpénzből finanszírozott beruházások esetében is ingyenes és gyorsabb lesz, így a fejlesztés is gyorsul, ugyanakkor egyszerűsödik és felgyorsul a települések fejlesztéséhez szükséges általános és helyi rendezési tervek elfogadtatási folyamata is.

„Újdonságként a fejlesztési minisztérium bevezeti a hallgatólagos intézményi beleegyezést is: amennyiben egy intézmény nem válaszol határ­időn belül a szakvéleménykérésre vagy nem utasítja el, azt hallgatólagos beleegyezésnek tekinthetik. A törvényes előírásokat megszegő intézményekre pedig a fejlesztési minisztérium alárendeltségében működő Országos Építési Felügyelőség (Inspectoratul de Stat în Construcţii) büntetést szabhat ki. A szakvéleményezési folyamatot ugyanakkor egyetlen közhivatalnoknak kell végeznie egy építkezés esetén annak érdekében, hogy a folyamat koherens legyen” – ismertették a közleményben a tervezet előírásait.

Cseke Attila szerint a módosításoknak köszönhetően ezentúl négy vagy legtöbb hat és fél hónap alatt beszerezhető lesz az építési engedélyhez szükséges valamennyi szakvélemény, míg ez eddig akár évekig is tarthatott. „Ugyanez vonatkozik a településrendezési tervekhez szükséges véleményekre is. Jelenleg 234 milliárd lej értékű állami és uniós beruházás van folyamatban az ország különböző településein, ezek kivitelezése mandátumom és az RMDSZ kormányzati tevékenységének prioritása” – nyilatkozta a miniszter.