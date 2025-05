A divízió 1/A jégkorong-világbajnokság fantasztikusan sikerült, minden várakozást felülmúlt még úgy is, hogy a romániai válogatott kiesése keserű szájízt és csalódottságot hagyott maga után. A tornát követően Nagy Attila Ferenc, a Román Jégkorongszövetség (FRHG) elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Benedek Árpád Csaba, az FRHG főtitkára és Miklós Ervin, az FRHG elnökségének, illetve a torna szervezőbizottságának tagja értékelt.

„Úgy hiszem, aki kilátogatott a rendezvényre, azt tapasztalhatta, hogy fantasztikus volt, és egy életre szóló élménnyel gazdagodott. A romániai válogatott eredménye miatt csalódottak vagyunk, hiszen a vezetőség és a csapat is többet szeretett volna ebből kihozni. Realistának kell lennünk, ha megnézzük az ellenfeleket, akkor elismerhetjük, hogy infrasktrukturális és játékosállomány tekintetében is előttünk járnak, ez pedig a jégen is megmutatkozott” – fogalmazott Nagy Attila Ferenc, az FRHG elnöke.

A szakszövetség vezetője hozzátette, elkezdik az új stratégia kidolgozását, hiszen megfiatalítanák a keretet, mert jelenleg az átlagéletkor 29 év, ami nem sok, viszont a következőkben fontos lesz, hogy beépítsenek az együttesbe olyan jégkorongozókat, akik közép- és hosszú távon alapemberek lehetnek. Továbbá kiemelte: Dave MacQueen szövetségi kapitány Román Jégkorongszövetséggel kötött szerződése lejárt, a folytatásban vélhetően más szakember érkezik a helyébe, mivel olyat szeretnének, aki Romániában tölt be vezetőedzői tisztséget, ezáltal pedig egész idényben követheti a játékosok teljesítményét.

„Ezelőtt kilenc évvel fejeztük be a Sepsi Aréna építését, jelenleg pedig örülök, hogy ezzel az eseménnyel további 35 ezer embert adhattunk hozzá a vendégek sorához, így körülbelül egymillió látogatónál tartunk. Remélem, a választások esetleges sikertelen kimenetele nem állja majd útját az új jégcsarnok kivitelezésének, amely másfél hónap múlva kezdődne, ugyanis a városnak, a régió­nak és az országnak szüksége van a minőségi infrastruktúrára, hiszen enélkül nincsenek eredmények” – nyilatkozta Antal Árpád polgármester.

Fotó: Máté Bence

A városvezető kihangsúlyozta: a világbajnokság után megjött az étvágyuk, így 2027 februárjában Brassó mellett Sepsiszentgyörgy is a Téli Európai Olimpiai Fesztivál (EYOF) otthona lenne, ezáltal újabb nemzetközi jégkorongmérkőzéseket rendezhetnének. Hozzátette, egy másik álmukat is szeretnék megvalósítani, eszerint megpróbálják az Erste Ligában szereplő csapatokat meggyőzni arról, hogy befogadják a Háromszéki Ágyúsok együttesét, amely sikeres felvétel esetén már idén szeptemberben bekapcsolódhatna a versenysorozatba.

Benedek Árpád Csaba, az FRHG főtitkára és Miklós Ervin, az FRHG elnökségének, illetve a torna szervezőbizottságának tagja a világbajnokság költségvetéséről osztott meg információkat. Előbbi elmondta, a torna megszervezése közel ötmillió lejbe került, ugyanakkor ez az összeg nem tartalmazza a Sepsi Aréna jégpályává alakítási munkálatait, amelyet teljes egészében Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala fedezett. A bérlet- és jegyeladásból 1,1 millió lej folyt be, emellett a szurkolók több mint 120 ezer lejre vásároltak ajándéktárgyakat. Utóbbi kihangsúlyozta, a jegyek 90 százalékát eladták, így a válogatottak szinte mindegyik mérkőzésen telt ház előtt léphettek jégre.