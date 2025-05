A pénteki mérkőzést esélyeshez méltóan kezdték a vendégek, akik sorozatban háromszor voltak eredményesek, míg a házigazdák csak a 4. percben találtak a hálóba. Ezt követően is a Județean Prahova akarata érvényesült, amely tovább növelte előnyét (2–6), azonban a sepsiszentgyörgyi csapat is kezdett feléledni, Márton Evelyn vezérletével pedig fokozatosan felzárkózott. A Carmen Cartaș irányította kézilabdázók a 21. percben egyenlítettek (11–11), majd tapasztalt ellenfelük meglepetésére a vezetést is átvették, emiatt Adrian Chiruț vezetőedző időkéréssel szakította meg a zöld-fehér mezesek lendületét (15–13). A folytatásban ritmust váltott a listavezető, szervezett védekezésének köszönhetően komoly fejtörést okozott a háromszéki együttesnek, amely akadozó támadójátéka miatt a szünetig négygólos hátrányba került (17–21). A második felvonást remekül indította az élvonalba jutásra hajtó gárda, egy pillanatig sem ingott meg, ezáltal a 46. percben már két számjegyű különbséget mutatott az eredményjelző (21–31). A Kovászna megyei alakulatnak a hátralévő időben nem sikerült felzárkóznia, így hetedszer maradt alul a felsőházi rájátszásban.

A-divízió, felsőházi rájátszás, 11. forduló: Sepsi-SIC–CS Județean Prahova 27–38 (17–21).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Ninel Costache és Teodora Mărgărit. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 9 (4), Damian 3, Pavel 2, Rău 4, Banu 3, Bârlă 3. Cserék: Andrei, Dediu (kapus), Lupișcă 1, Pintilescu, Stan 1, Ghinea, Solymosi 1, Constantinescu, Cîrstian. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Județean Prahova: Ivașcu – Stoleru, Berbece 7, Zymni 2, Zamfirescu 3, Sărățeanu 4, Buzoianu 3. Cserék: Tymoshenkova (kapus), Krsnik 2, Alexandru 3, Dumitrașcu 2, Beșleagă, Cîrjan 5 (1), Coman 6 (1), Burić, Sava 1. Vezetőedző: Adrian Chiruț. Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 2/3.